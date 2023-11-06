插畫家 LLH《1st Members Meeting of The Long Legs Club》展覽 長腿版PiPi與一眾長腿協會會員登陸kkplus

kkplus繼續推動本地藝術文化，呈現本地創作多樣性，邀請到插畫家LLH，於日起至12月3日在kkplus希慎店舉行LLH首個個人展覽《1st Members Meeting of The Long Legs Club》，LLH身任其創立的長腿協會會長，連同插畫原創人物PiPi，召集一眾長腿協會會員舉行首次聚會，以美顏效果強行拉長傲人的人工長腿為記，一同觀賞展覽中LLH幽默可愛、麻甩貼地的畫作，惹人捧腹大笑同時治愈心靈。展覽亦推出一系列週邊小品，修補生活煩躁注滿長腿ss的愛。

展覽打卡位 門外設置充氣巨型長腿PiPi，不斷向顧客招手招募新會員，場內亦懸掛著不同長腿可愛角色擺著「老江湖」Pose，同時置有一塊2.9米高的全身哈哈鏡，一照無需努力即時長高，與好友在鏡前拍照標記#長腿協會，一秒上載社交媒體加入成為長腿協會會員！

特別推介 PiPi 商品 是次展覽展示四張畫作，繪下長腿版PiPi及一眾長腿人物在LLH筆下可愛搞鬼的一面。同時LLH亦設計一系列週邊產品：包括長腿協會會Tee、PiPi毛毛地毯、PiPi毛毯、長腿ss時鐘、手把鏡、紙膠帶、Memo便利貼、襟章、鎖匙扣、Postcard等。當中更推出別注版30cm長腿可動PiPi毛公仔，本來的骰的PiPi為了今次會員聚會也拉長兩腿，綻放搞鬼笑容戴上「長腿協會」的肩帶，代表協會擺出無限美長腿Poses！

購滿指定金額即送會員卡及海報 凡於展覽期內購買週邊產品滿HKD350，可獲贈長腿協會會員卡一張，每張也得到官方認證印上序號，一同在初秋無懼寒風，為大地帶來長腿！購物滿HKD500，更可獲贈長腿協會海報一張，一日會員一世會員！