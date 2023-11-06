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生活
2023-11-06 18:59:08

插畫家 LLH《1st Members Meeting of The Long Legs Club》展覽 長腿版PiPi與一眾長腿協會會員登陸kkplus

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插畫家 LLH《1st Members Meeting of The Long Legs Club》展覽 長腿版PiPi與一眾長腿協會會員登陸kkplus

插畫家 LLH《1st Members Meeting of The Long Legs Club》展覽 長腿版PiPi與一眾長腿協會會員登陸kkplus

kkplus繼續推動本地藝術文化，呈現本地創作多樣性，邀請到插畫家LLH，於日起至123日在kkplus希慎店舉行LLH首個個人展覽《1st Members Meeting of The Long Legs Club》，LLH身任其創立的長腿協會會長，連同插畫原創人物PiPi，召集一眾長腿協會會員舉行首次聚會，以美顏效果強行拉長傲人的人工長腿為記，一同觀賞展覽中LLH幽默可愛、麻甩貼地的畫作，惹人捧腹大笑同時治愈心靈。展覽亦推出一系列週邊小品，修補生活煩躁注滿長腿ss的愛

展覽打卡位

門外設置充氣巨型長腿PiPi，不斷向顧客招手招募新會員，場內亦懸掛著不同長腿可愛角色擺著「老江湖」Pose，同時置有一塊2.9米高的全身哈哈鏡，一照無需努力即時長高，與好友在鏡前拍照標記#長腿協會，一秒上載社交媒體加入成為長腿協會會員！

2.9米高的全身哈哈鏡 充氣巨型長腿PiPi 不同長腿可愛角色擺著「老江湖」Pose 不同長腿可愛角色擺著「老江湖」Pose

特別推介PiPi商品

是次展覽展示四張畫作，繪下長腿版PiPi及一眾長腿人物在LLH筆下可愛搞鬼的一面。同時LLH亦設計一系列週邊產品：包括長腿協會會TeePiPi毛毛地毯、PiPi毛毯、長腿ss時鐘、手把鏡、紙膠帶、Memo便利貼、襟章、鎖匙扣、Postcard等。當中更推出別注版30cm長腿可動PiPi毛公仔，本來的骰的PiPi為了今次會員聚會也拉長兩腿，綻放搞鬼笑容戴上「長腿協會」的肩帶，代表協會擺出無限美長腿Poses

Long Legs Club with Friends｜以長腿版PiPi及LLH為首，一眾可愛長腿協會朋友集結，人人大Show長sss，擺出傲人Pose！｜售價：HKD 380 Long Legs Club｜以長腿版PiPi們穿上印有「Long」字的協會白色背心及短褲，立正排好展現長腿協會的氣勢！｜售價：HKD 380 I BeLong To You｜長腿版LLH 以「I Belong To You」的雙重意思，表達「我屬於你」和「我對你很長」，是對長腿協會會員的另類示愛。｜售價：HKD 150 Long Legs PiPi｜享受Me Time的長腿版PiPi一手拿著可樂，一手拿著香煙，呼出他的花花世界。｜售價：HKD 150 長腿ss時鐘｜寫上「燃點香煙喝啖酒，所有不快都溜走」的時鐘，加上倘坐的長腿版PiPi與叼著兩口煙的LLH，時間好像比一般的慢。｜售價：HKD 150 PiPi毛毛地毯｜少女粉紅色的毛毛地毯，有長腿版PiPi陪伴，注入滿滿愛心為你帶來無限溫暖！｜售價：HKD 180 PiPi手把鏡｜PiPi的可愛心心頭手把鏡，方便外出時照照，保持最靚一面！｜售價：HKD 120 長腿協會紙膠帶｜紙膠帶印有一眾可愛長腿人物，不知道是長腿還是紙膠帶較長呢？｜售價：HKD 50 長腿協會紙膠帶｜紙膠帶印有一眾可愛長腿人物，不知道是長腿還是紙膠帶較長呢？｜售價：HKD 50 長腿PiPi Memo紙｜PiPi傲人的長腿成為一條條Memo紙，在腿上寫上備忘，貼在不同地方清晰易記。｜售價：HKD 50（每款） 長腿PiPi襟章｜三色款的長腿PiPi襟章，有著PiPi拔足長腿的造型，同樣心花怒放。｜售價：HKD 70（每款） 長腿PiPi襟章｜三色款的長腿PiPi襟章，有著PiPi拔足長腿的造型，同樣心花怒放。｜售價：HKD 70（每款） 別注版30cm長腿可動PiPi毛公仔｜本來的骰的原創人物PiPi，為了今次會員聚會拉長兩腿，綻放搞鬼笑容戴上「長腿協會」的肩帶，代表協會擺出無限美長腿 Poses，毛公仔兩腿置有鐵線，使公仔可做出多個動作造型！｜售價：HKD 288 別注版30cm長腿可動PiPi毛公仔｜本來的骰的原創人物PiPi，為了今次會員聚會拉長兩腿，綻放搞鬼笑容戴上「長腿協會」的肩帶，代表協會擺出無限美長腿 Poses，毛公仔兩腿置有鐵線，使公仔可做出多個動作造型！｜售價：HKD 288 別注版30cm長腿可動PiPi毛公仔｜本來的骰的原創人物PiPi，為了今次會員聚會拉長兩腿，綻放搞鬼笑容戴上「長腿協會」的肩帶，代表協會擺出無限美長腿 Poses，毛公仔兩腿置有鐵線，使公仔可做出多個動作造型！｜售價：HKD 288 長腿協會Postcard｜三款的Postcard，印上長腿版PiPi、LLH和其他角色的設計，寫下你密密的心意寄出。｜售價：HKD 35（每款） PiPi毛毯｜PiPi的可愛心心頭毛毯，加上吶喊著「Long！」的對話雲，表達長腿協會的精神！｜售價：HKD 350

購滿指定金額即送會員卡及海報

凡於展覽期內購買週邊產品滿HKD350，可獲贈長腿協會會員卡一張，每張也得到官方認證印上序號，一同在初秋無懼寒風，為大地帶來長腿！購物滿HKD500，更可獲贈長腿協會海報一張，一日會員一世會員

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凡於展覽期內購買週邊產品滿HKD350，可獲贈長腿協會會員卡一張。

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kkplus x LLH 1st Members Meeting of The Long Legs Club》展覽

開放日期：即日起至2023123

時間：中午十二時至下午九時

地點：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場207-209號舖

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