換購生力啤型格黑限量禮品 便携式保冷水樽隨時嘆啤酒 / 多用途行李袋 大容量設獨立鞋位

踏入春天，和暖的光線伴隨著陣陣微風，舒適愜意的氛圍最適合與朋友相約出遊！向來以酒會友的生力啤酒，趁機推出全新限量版禮品，讓你無論何時何地，都能體驗高品質的啤酒享受、與三五知己chill 一 chill！今年四月，生力啤酒推出兩款全新禮品，以低調型格黑色加反白字設計， 包括「生力便携式保冷水樽」及「生力多用途行李袋」，為一眾喜歡户外活動或郊遊的啤酒迷而設！

「生力便携式保冷水樽」採用纖巧流線樽身，黑色霧面的樽身配上淺金樽蓋，低調而顯品味，手帶設計更方便携帶。即使在外，水樽也可持續長時間進行保冷，讓一眾生力粉絲及啤酒愛好者隨時隨地都可以品嚐冰凍新「鮮」的生力啤酒，旅程更添驚喜！

喜歡野餐或户外活動的啤酒迷，則不容錯過「生力多用途行李袋」！黑色設計型格百搭，備有多種孭法；超大儲存容量，加上獨立鞋位，可存放衣物、生力啤酒、便携式保冷水樽及各式佐酒小食。方便又實用，一物滿足戶外活動或旅遊的需要！