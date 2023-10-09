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生活
2023-10-09 12:30:26

揹水一戰｜揹水一戰2024早鳥報名 企業盃增設「最高參與獎」余德丞、保錡、Hillary齊任揹水大使

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揹水一戰｜揹水一戰2024早鳥報名 企業盃增設「最高參與獎」余德丞、保錡、Hillary齊任揹水大使

揹水一戰｜揹水一戰2024早鳥報名 企業盃增設「最高參與獎」余德丞、保錡、Hillary齊任揹水大使

點滴是生命今年踏入25周年，活動自1998年起建設逾17萬個水設施，合共510萬缺水村民受惠。繼年初3月「揹水一戰2023」實體賽正式回歸，「揹水一戰2024」將於明年2024310日再臨港島徑，今年除了邀請榮譽顧問兼「揹水」大師兄方力申、「揹CP」東方昇及伍家謙、第二次參與「揹水一戰」的衛詩雅，將聯同首次出賽的余德丞、男團ERROR成員保錡、劉沛蘅及ANSONBEAN齊齊擔任「揹水大使」。

揹水一戰2024早鳥報名 企業盃增設「最高參與獎」余德丞、保錡、Hillary齊任揹水大使

揹水一戰2024早鳥報名 企業盃增設「最高參與獎」余德丞、保錡、Hillary齊任揹水大使

15公里或30公里 挑戰路線

參賽者將要揹起5公升水挑戰15公里或30公里的跑山賽程，體驗缺水村民艱苦。「揹水一戰2024」盼能為缺水居民籌款港幣250萬元，在柬埔寨和尼泊爾等偏遠山區建設淨水設施，解決當地居民缺水及食水衛生問題。

15公里及30公里兩條路線，均由「嘉諾撒培德書院」為起點跑至終點「香港仔郊野公園」，並設有個人、二人及四人組。短程的15公里賽事以香港仔郊野公園為中心，經過水塘再走上著名的港島徑長命斜再回到水塘衝線；而中距離的30公里賽事則橫跨薄扶林及香港仔郊野公園並途經山頂，挑戰者更可在盧吉道俯瞰全港美景。

揹水一戰2024｜首次出賽的余德丞、男團ERROR成員保錡、劉沛蘅及ANSONBEAN齊齊擔任「揹水大使」。 揹水一戰2024｜首次出賽的余德丞、男團ERROR成員保錡、劉沛蘅及ANSONBEAN齊齊擔任「揹水大使」。 揹水一戰2024｜首次出賽的余德丞、男團ERROR成員保錡、劉沛蘅及ANSONBEAN齊齊擔任「揹水大使」。 揹水一戰2024｜首次出賽的余德丞、男團ERROR成員保錡、劉沛蘅及ANSONBEAN齊齊擔任「揹水大使」。 揹水一戰2024｜首次出賽的余德丞、男團ERROR成員保錡、劉沛蘅及ANSONBEAN齊齊擔任「揹水大使」。

企業盃增設「最高參與獎」

除了個人、二人或四人組外，「揹水一戰2024」亦設企業盃，企業盃參賽組將獲度身定制三角旗幟，旗幟印有公司標誌，讓企業隊參賽者可以掛於揹水竹籃，並於活動網頁上特別鳴謝參賽公司名稱。冠、亞、季軍將獲得獎盃及豐富獎品，前五名參賽隊伍更可獲獎座，今年更新增「最高參與獎」，參與人數最多的企業，將在活動當天額外獲贈「傑出企業參與獎」證書及獎品。

有關企業盃報名詳情

揹水一戰2024｜榮譽顧問兼「揹水」大師兄方力申 揹水一戰2024｜「揹水CP」東方昇及伍家謙 揹水一戰2024｜「揹水CP」東方昇及伍家謙

每位跑手派發揹水戰包

點滴是生命將會向每位跑手派發「揹水戰包」，包括「揹水戰Tee」、號碼布連行李牌，選手會同時取得竹籃乙個。早鳥期間報名的參賽者，可獲以膠樽再造的輕便收納袋。領取通知將於2024216日或之前，以電郵方式寄給所有參加者。參加者須於2024223日至225日到旺角Cam2或以集運形式領取揹水戰包及竹籃。

領取揹水戰包及竹籃詳情

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完賽禮「襪」人人有份

每位參賽者於限時內完成指定賽程後，可獲完賽禮「襪」一對及「揹水一戰2024」別注版紀念獎牌乙個；與此同時，2024年第5次（2020年之參賽者並未計算在內）及第6次參加「揹水一戰」者，可於完賽後獲獲得揹水大滿貫獎牌及不鏽鋼刻名餐具套裝連rPET帆布收納袋。參加者亦可以港幣$550作慈善加購「水設備」，讓缺水村民送上健康。

揹水一戰2024獎項及禮品詳情

「揹水一戰2024」詳情：

早鳥報名日期：20231069

截止報名日期：20231030

比賽日期：2024310

「揹水一戰2024」活動網站

Klook.com
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