揹水一戰｜揹水一戰2024早鳥報名 企業盃增設「最高參與獎」余德丞、保錡、Hillary齊任揹水大使

點滴是生命今年踏入25周年，活動自1998年起建設逾17萬個水設施，合共510萬缺水村民受惠。繼年初3月「揹水一戰2023」實體賽正式回歸，「揹水一戰2024」將於明年2024年3月10日再臨港島徑，今年除了邀請榮譽顧問兼「揹水」大師兄方力申、「揹水CP」東方昇及伍家謙、第二次參與「揹水一戰」的衛詩雅，將聯同首次出賽的余德丞、男團ERROR成員保錡、劉沛蘅及ANSONBEAN齊齊擔任「揹水大使」。

15 公里或 30 公里 兩 條 挑戰路線

參賽者將要揹起5公升水挑戰15公里或30公里的跑山賽程，體驗缺水村民艱苦。「揹水一戰2024」盼能為缺水居民籌款港幣250萬元，在柬埔寨和尼泊爾等偏遠山區建設淨水設施，解決當地居民缺水及食水衛生問題。

15公里及30公里兩條路線，均由「嘉諾撒培德書院」為起點跑至終點「香港仔郊野公園」，並設有個人、二人及四人組。短程的15公里賽事以香港仔郊野公園為中心，經過水塘再走上著名的港島徑長命斜再回到水塘衝線；而中距離的30公里賽事則橫跨薄扶林及香港仔郊野公園並途經山頂，挑戰者更可在盧吉道俯瞰全港美景。