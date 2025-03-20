搭飛機最怕遇上BB喊聲。日本航空推出的「嬰兒座位圖」近日再成話題，這個功能方便乘客在官網購票及劃位時，看到「寶寶微笑符號」，能清楚看到同班飛機哪些座位有2歲以下嬰幼兒，讓旅客自行避開。

日本航空這項服務早於2019年推出，於座位表上以「寶寶微笑符號」顯示那個座位有2歲以下的嬰幼兒，目的是為了讓機組人員可以適時提供必要協助，同時亦讓其他旅客在網站購票及劃位時，根據需求選擇位置。台灣機票獵人「蓋瑞哥」分享這個功能，又表示還未到付款結帳頁面，就有標示嬰兒坐在哪個位置；又指該功能不只適用日航航班，連共用航班都可看到嬰兒位置的標記。

網民： 希望其他航空效仿

帖文一出後即引來廣大網民熱議，不少人都希望其他航空效仿，「每家航空都該跟進啊啊啊啊啊，上次被3個環繞包圍，都快覺得買機票來虐待自己」、「拜託每個航空公司都應該標示嬰幼兒的座位（直接集中更佳☺️）如果不小心搶了喜歡跟嬰幼兒坐在ㄧ起的乘客之福利，我會覺得很不好意思的。」及「如果飛機有出親子專屬區我應該這輩子只坐那家航空」。亦有人表示：「這功能太優秀了，佛心公司」

不過有指這個功能亦有兩個小漏洞，如果機票是透過第三方機構訂購，又或飛機在最後一刻更改機型，就可能未能顯示。