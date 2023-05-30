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2023-05-30 15:00:00

搭飛機有得上網！ 阿聯酋航空為所有乘客提供機上免費Wi-Fi 登記做會員即可享！【內附登記詳情】

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搭飛機有得上網！ 阿聯酋航空為所有乘客提供機上免費Wi-Fi 登記做會員即可享！【內附登記詳情】

搭飛機有得上網！ 阿聯酋航空為所有乘客提供機上免費Wi-Fi 登記做會員即可享！【內附登記詳情】

阿聯酋航空於近日升級機上Wi-Fi服務，乘客只需成為阿聯酋航空 Skywards會員，不論任何艙等，均可在航班上享用不同形式的免費Wi-Fi服務。是次升級讓每周額外三萬位經濟客艙乘客，享用免費機上Wi-Fi服務。

阿聯酋航空一向積極改進機上Wi-Fi服務，迄今已投入超過3億美元改善空中無線網絡服務。所有阿聯酋航空Skywards會員均可於機上享受不同形式的免費Wi-Fi服務。乘搭任何艙等的Skywards會員（即經濟、尊尚經濟、商務或頭等客艙），不論會籍等級為藍卡、銀卡、金卡或白金卡，皆可免費使用WhatsAppMessenger 及其他文字訊息服務。

此外，乘搭頭等客艙的阿聯酋航空 Skywards 會員，及乘搭商務客艙的銀卡或金卡Skywards會員，可在航班上全程使用無限制免費Wi-Fi服務，以便乘客於機上網購或工作。而阿聯酋航空 Skywards 白金卡會員不論乘搭任何客艙級別，皆可在航班上全程使用免費 Wi Fi服務。

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乘客只需免費註冊成為阿聯酋航空Skywards會員，即可輕易便捷地享用機上免費Wi-Fi服務。有興趣的乘客可於emirates.comflydubai.com、阿聯酋航空或flydubai官方應用程式、或直接於機上Wi-Fi網頁登記。

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