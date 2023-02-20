搵工賺里數｜JobsDB聯乘國泰「里賞筍工企劃」更新履歷、申請工作即賺里數

隨著香港逐步恢復通關，香港人的外遊意欲急增，疫情亦重塑了大眾對工作及生活的想像，工作不再局限在實體辦公室，更多打工仔關注Work-life Balance，甚至激發「YOLO」(You Only Live Once)思維。JobsDB最近跨界聯乘國泰，推出「里賞筍工企劃」，鼓勵打工仔兼顧生活與工作平衡。打工仔只需透過JobsDB平台更新履歷或申請工作，即可「一蚊都唔使」，賺取最多1,300里數獎賞，更有機會贏取20,000里數兌換機票，返新工前開心飛一轉。

JobsDB香港區營運總監李政勳表示：「最新招聘數據顯示打工仔轉工情況較疫情前頻繁，而提及『Hybrid』的招聘廣告平均申請人數更加按年急升42%，反映打工仔更嚮往彈性工作模式。」