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2023-02-20 20:00:00

搵工賺里數｜JobsDB聯乘國泰「里賞筍工企劃」更新履歷、申請工作即賺里數

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JobsDB聯乘國泰推出「里賞筍工企劃」

JobsDB聯乘國泰推出「里賞筍工企劃」

隨著香港逐步恢復通關，香港人的外遊意欲急增，疫情亦重塑了大眾對工作及生活的想像，工作不再局限在實體辦公室，更多打工仔關注Work-life Balance，甚至激發「YOLO(You Only Live Once)思維。JobsDB最近跨界聯乘國泰，推出「里賞筍工企劃」，鼓勵打工仔兼顧生活與工作平衡。打工仔只需透過JobsDB平台更新履歷或申請工作，即可「一蚊都唔使」，賺取最多1,300里數獎賞，更有機會贏取20,000里數兌換機票，返新工前開心飛一轉。

JobsDB香港區營運總監李政勳表示：「最新招聘數據顯示打工仔轉工情況較疫情前頻繁，而提及『Hybrid』的招聘廣告平均申請人數更加按年急升42%，反映打工仔更嚮往彈性工作模式。」

第一賞：由即日起至2023331日，登記或登入JobsDB網站並更新JobsDB Profile基本資料，即賞300里數禮遇。

第二賞：由202331日起至331日期間，只需加入成為JobsDB用戶並在「里數大抽獎」活動網頁登記，並透過JobsDB平台，每申請工作一次即可獲得一次抽獎機會，次數不限，5位終極大抽獎幸運兒可贏取20,000里賞大獎。此外，首3,000個申請更可賺取100里數，每位參加者最多可獲1,000里數，名額有限，先到先得。

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