搶先看香港迪士尼20周年奇妙派對！3大必玩焦點 歷來最盛大巡遊/夜間匯演/限定城堡表演

香港迪士尼即將迎來20周年，並於6月28日展開周年奇妙派對！記者直擊派對精彩活動，矚目項目必屬香港迪士尼史上最大型巡遊表演及夜間匯演，全新11架全新花車及超過30位迪士尼好友將會現身巡遊。夜間匯演採用8種多媒體特效，為觀眾打造360度沉浸式體驗。全新15分鐘的周年限定城堡表演同樣不容錯過，睡公主、蒂安娜及貝兒更以神秘面貌亮相。迪士尼朋友更加首次穿上20周年派對服飾與粉絲見面。迪士尼更推出超過300款周年限定精品及逾80款主題餐飲，粉絲絕對要入手！

3大必玩焦點 在6月28日展開、為期1年的香港迪士尼20周年奇妙派對率先開放傳媒預覽，當中設3大必玩全新體驗，包括全新周年限定的「迪士尼好友Live：城堡派對」、香港迪士尼有史以來最盛大巡遊表演「迪士尼好友派對」及夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」。 全新周年限定表演 為奇妙派對打響頭炮的「迪士尼好友Live：城堡派對」將以演唱會形式舉行，表演結合音樂、舞蹈、互動及震撼舞台設計於一身。15分鐘長的城堡演出將會有歌手唱出全新20周年主題曲《The Most Magical Party of All》及2首城堡演出專屬原創歌曲。在巨型氣球及七彩旗幟，以及煙霧煙火等特效下，米奇與好友及Duffy與好友將換上全新20周年限定服飾與粉絲們見面，睡公主、蒂安娜以及貝兒更首次以派對禮服露面，讓人耳目一新。

香港迪士尼史上最大規模巡遊 長約30分鐘的巡遊表演當中，迪士尼將會「大晒冷」！在米奇與好友的帶領下，《優獸大都會》、《大英雄聯盟》、《奇幻魔法屋》、《反斗奇兵》、《怪獸公司》、《熊抱青春記》、《玩轉腦朋友》、《沖天救兵》的迪士尼朋友、Duffy與好友，以及壓軸出場的迪士尼公主相繼登場。超過30位迪士尼好友在4首原創歌曲下，站在全新打造的11架花車上，為粉絲帶來活力表演，一同慶祝香港迪士尼20周年。 預覽當日，迪士尼特別安排穿上別具香港特色的洋紫荊花裝束的米奇與好友，以及首次現身香港迪士尼的《熊抱青春記》中角色紅熊貓美美及《奇幻魔法屋》的伊莎貝拉與訪客們見面。《奇幻魔法屋》主題花車甚至重現動畫場景，把魔力高之家（Casa Madrigal）舞動的地磚、閃閃發光的大門和開開合合的百葉窗帶到現實之中，別具心思。記者留意到，每架花車的表演者都跳著獨一無二的舞蹈，米奇更會現場打鼓，展示其音樂才能！

打造最盛大夜間匯演 另一焦點必屬將氣氛推上全日高峰的香港迪士尼歷來最盛大夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」。20周年期間限定公演、時長近30分鐘的升級版匯演，首次由奇妙夢想城堡擴展至整條美國小鎮大街。無人機於奇妙夢想城堡上空中砌出「2」字及米奇頭像，組成周年標誌，為夜間匯演拉開序幕。迪士尼透過音樂及8種多媒體特效，例如是立體光雕投影、無人機表演、水幕投影、噴泉水柱及火焰激光等舞台效果，為觀眾打造360°沉浸式的視聽盛宴，並且將《睡公主》的3位仙子及《公主與青蛙》的朋友們等不同迪士尼人物及故事呈現於訪客眼前，締造奇妙難忘回憶。

謹此一場紅地毯派對 傳媒預覽日當日，迪士尼特別設計謹此一場的「香港迪士尼樂園20周年奇妙紅地毯派對」，邀請超過500位來自世界各地的迪士尼粉絲及KOL，以及300名特選「奇妙處處通」會員參與其中。一眾迪士尼好友及表演者等人員以一身20周年派對服飾及主題商品造型，亮相美國小鎮大街的紅地氈上，為訪客帶來一場別開生面的時裝騷。

限定主題餐飲及周邊 除了一系列精彩表演外，迪士尼更推出超過80款20周年限定主題美食及飲品。當然少不了各種迪士尼周邊！樂園首階段將會推出6組全新商品系列，總共超過300款獨家產品。如果粉絲想帶走樂園內歡樂回憶，他們可透過「香港迪士尼處處拍」APP免費換領周年主題相框的數碼相片。

延長 門票優惠 下月開售主題尊享卡 香港迪士尼特意將「雙重暢玩」門票優惠延長至7月31日，香港居民專享一個價格暢玩樂園兩次的專屬優惠，盡情投入20周年奇妙派對。由即日起至6月30日，購買4張或以上「奇妙處處通」會員卡可享8折優惠。另外，香港迪士尼將於5月26日起正式開售20周年相關的迪士尼尊享卡，讓賓客可優先體驗多項人氣遊樂設施及於指定觀賞區欣賞精彩表演。