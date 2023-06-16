搶先睇｜東京華納兄弟哈利波特影城開幕！記者現場直擊 5大必玩打卡位/手信推介/購票方法

東京華納兄弟哈利波特影城正式開幕！相信一眾麻瓜們都好心急要進入魔法世界了，今次是繼倫敦之後亞洲地區首個哈利波特影城，場內除了重現經典場景，更新增不同的電影拍攝體驗，讓各位嘗試在霍格華茲𥚃面擔當演出！記者今次在東京現場直擊，心水推介5大必玩打卡位，想知有咩玩就一定要睇下文了！

東京哈利波特影城｜打卡位1：倫敦國王十字車站 想入讀霍格華茲？那就一定要先經9¾ 月台吧！今次東京華納兄弟哈利波特影城當然不少得這個電影經典場口，粉絲可以扮演成為電影主角，在行李車前打卡影相，另外火車上亦有展示出哈利波特在《哈利波特：神祕的魔法石》中，初遇榮恩和妙麗的畫面，大家可以在現揚欣賞戲服和電影道具，回憶即刻返曬嚟！

東京哈利波特影城｜打卡位2：扮演魁地奇比賽觀眾 在首集電影中，哈利波特參加了魁地奇比賽，更加驚險地搶到了金探子(Golden Snitch)，成為比賽贏家。今次在東京哈利波特影城，遊客將在工作人員帶領下現場演出，分為兩組擔演葛萊分多和史萊哲林的學生，為各自的學院球隊打氣，然後透過鏡頭拍攝和特技剪接，遊客將即時獲得一段獨一無二的電影片段，粉絲必玩！

東京哈利波特影城｜打卡位3：學院宿舍移動樓梯 記得學院宿舍裡面那些住在掛畫內的鬼魂嗎？東京哈利波特影城現場除了將學院宿舍的移動樓梯重現眼前外，遊客更加可以即場在特定裝置拍攝，化身成為牆上掛畫，變成電影場口的一部份！

東京哈利波特影城｜打卡位4：魔法部廣場入口 魔法部在哈利波特系列中一直都是非常重要的關鍵，其中最令人深刻的一定是連接現實世界的魔法部入口，在電影中每個角色進入魔法部時都很有氣勢。東京哈利波特影城為此加入互動體驗，透過CG效果，為遊客製作踏進魔法部的影片，人人都可以成為電影主角！



東京哈利波特影城｜打卡位5：飛天掃把體驗 相信不少粉絲兒時看哈利波特電影，也會很羨慕魔法世界的飛天掃把，如今在東京哈利波特影城都可以親身體驗了！配合影城電影體驗的主題，遊客將坐上飛天掃把，透過綠幕拍攝，製成穿越倫敦和霍格華茲的影片，非常有紀念價錢。影片需要付費購買，大家不妨考慮下。

東京哈利波特影城｜必買手信推介