搶眼口罩｜RAZE中環旗艦店開幕 聯乘Keith Haring出口罩 Dear Jane周六擔任一日店長

本地「納米光觸媒」科技公司RAZE，近日於中環閣麟街開設樓高3層的旗艦店，新店除了一系列新產品，包括搶眼的Keith Haring聯乘口罩，更有藝術展、打卡位，品牌更請來Dear Jane擔任一日店長，不同分店及網店亦購物優惠。 旗艦店佔地約3,000呎，劃分3個區域。地下樓層為產品展示區，除了一系列備受追捧的產品，包括夏天新色「杜松綠」口罩，口罩沿用光觸媒抗菌保護層設計，其充滿生機的杜松綠象徵由冬天交替到活力春夏的季節轉變。此外，「型格黑」、「雪松灰」及「深海藍」三層光觸媒抗菌口罩亦將推出中碼，讓小臉的客人和女士皆能用得到。

RAZE x Keith Haring 聯乘口罩 登場 除了全新色系及設計，RAZE今次特別向傳奇Pop Art藝術家Keith Haring致敬，聯乘推出「RAZE x Keith Haring聯乘口罩」，兩種色系盒裝口罩將粉墨登場，每盒分別包括5款顏色繽紛的口罩，設計上選用多款Keith Haring筆下的經典圖像，用其辨識度極高的設計風格重新演繹Raze品牌logo，搭配10款口罩顏色。區內更設RAZE x Keith Haring 玩味主題區，客人可盡情於店內拍照打卡。

香味體驗館打破刻板潔淨味道觀感 1樓的「SilverMist潔淨香味體驗區」散發新推出的殺菌消毒噴霧SilverMist香味，SilverMist混合西柚及柑橘果香的清新氣味，當中亦添加了檸檬、雪松、肉荳蔻和鼠尾草，呈現淡淡的木質清爽味道，扭轉大眾對潔淨味道的固有刻板印象，潔淨的味道不一定是嗆鼻且濃烈，亦可以是清新怡人。 2樓藝術展覽區率先與玩味十足的本地玩具品牌LeeeeeeToy合作，舉行「地球超市 EARTHLY SUPERSTORE」藝術展，LEEEEEETOY更將與RAZE於7月中帶來期間限定RAZE x LeeeeeeToy別注版口罩。