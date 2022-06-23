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2022-06-23 18:46:24

搶眼口罩｜RAZE中環旗艦店開幕 聯乘Keith Haring出口罩 Dear Jane周六擔任一日店長

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搶眼口罩｜RAZE中環旗艦店開幕 聯乘Keith Haring出口罩 Dear Jane周六擔任一日店長

搶眼口罩｜RAZE中環旗艦店開幕 聯乘Keith Haring出口罩 Dear Jane周六擔任一日店長

本地「納米光觸媒」科技公司RAZE，近日於中環閣麟街開設樓高3層的旗艦店，新店除了一系列新產品，包括搶眼的Keith Haring聯乘口罩，更有藝術展、打卡位，品牌更請來Dear Jane擔任一日店長，不同分店及網店亦購物優惠。

旗艦店佔地約3,000呎，劃分3個區域。地下樓層為產品展示區，除了一系列備受追捧的產品，包括夏天新色「杜松綠」口罩，口罩沿用光觸媒抗菌保護層設計，其充滿生機的杜松綠象徵由冬天交替到活力春夏的季節轉變。此外，「型格黑」、「雪松灰」及「深海藍」三層光觸媒抗菌口罩亦將推出中碼，讓小臉的客人和女士皆能用得到。

旗艦店位處中環閣麟街。 地下樓層展示一系列備產品。 夏天新色「杜松綠」口罩

RAZE x Keith Haring聯乘口罩登場

除了全新色系及設計，RAZE今次特別向傳奇Pop Art藝術家Keith Haring致敬，聯乘推出「RAZE x Keith Haring聯乘口罩」，兩種色系盒裝口罩將粉墨登場，每盒分別包括5款顏色繽紛的口罩，設計上選用多款Keith Haring筆下的經典圖像，用其辨識度極高的設計風格重新演繹Raze品牌logo，搭配10款口罩顏色。區內更設RAZE x Keith Haring 玩味主題區，客人可盡情於店內拍照打卡。

RAZE x Keith Haring聯乘口罩 口罩共有兩種色系。 區內特設RAZE x Keith Haring 玩味主題區，客人可盡情打卡。

香味體驗館打破刻板潔淨味道觀感

1樓的「SilverMist潔淨香味體驗區」散發新推出的殺菌消毒噴霧SilverMist香味，SilverMist混合西柚及柑橘果香的清新氣味，當中亦添加了檸檬、雪松、肉荳蔻和鼠尾草，呈現淡淡的木質清爽味道，扭轉大眾對潔淨味道的固有刻板印象，潔淨的味道不一定是嗆鼻且濃烈，亦可以是清新怡人。

2樓藝術展覽區率先與玩味十足的本地玩具品牌LeeeeeeToy合作，舉行「地球超市 EARTHLY SUPERSTORE」藝術展，LEEEEEETOY更將與RAZE7月中帶來期間限定RAZE x LeeeeeeToy別注版口罩。

1樓的「SilverMist潔淨香味體驗區」 SilverMist以清新柑橘為前調，散發著充滿朝氣的夏日感覺。 2樓藝術展覽區率先與本地玩具品牌LeeeeeeToy合作。

Dear Jane擔任一日店長 指定分店全單88折優惠

為慶祝中環旗艦店新張開幕，品牌將於625(本周六)邀請Dear Jane於旗艦店擔任一日店長，於指定時間與粉絲互動帶來驚喜。除此之外，RAZE指定分店將設期間限定優惠，客人如在RAZE中環店或尖沙咀店內消費滿港幣500元，即可獲全單88折優惠；在RAZE網店買滿港幣500元輸入折扣碼「RCENTRAL12」即可獲全單88折優惠。此外，中環旗艦店更推出兩星期限時獨家優惠，客人購買任何10毫升消毒噴霧即可獲贈同款消毒噴霧補充裝(價值$49)

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