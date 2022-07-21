搶飛攻略｜903 AllStar籃球賽 參加歌手名單+門票抽獎方法合集 (持續更新)

《903 AllStar 籃球賽》將於9月假亞洲國際博覽館舉行，由於MIRROR及ERROR都會參加，一眾鏡粉及404又要開始準備搶飛。有傳《903AllStar籃球賽》的門票比MIRROR演唱會飛的更貴，最近開始品牌陸續推出門票抽獎，各位不妨碰碰運氣！

《903 AllStar 籃球賽》將於9月假亞洲國際博覽館舉行。

903 籃球賽｜ MIRROR 、 ERROR 不乏運動健將 MIRROR及ERROR將全員參加，當中有不少運動健將，包括熱愛籃球的姜濤及193，而Ian更曾經是香港男子排球代表隊及南華男子排球隊甲一隊員，相信都會令賽事的可觀性大增！

903 籃球賽｜消息指門票不作公開發售 之前網上有傳《903 AllStar 籃球賽》最貴的門票定價$1,500，比MIRROR演唱會最貴的$1,280門票更貴，不過官方消息指，今次比賽的門票不作公開發售，最近有品牌陸續推出門票抽獎，各位不妨碰碰運氣！

903 籃球賽門票抽獎方法 1 ｜ G-SHOCK ( 名額 100 個 ) 於2022年7月18日至8月14日，顧客凡在指定香港授權經銷商購買CASIO手錶滿港幣$780或以上(以單一收據計算)，憑有效收據於網站輸入英文姓名 (必須與香港身份證相同)、電郵地址、香港手提電話號碼、收據日期、產品名稱、訂單編號、產品編號、購物金額、上載收據及保養卡或保養貼紙，並成功登記為CASIO會員及手錶保養服務的客人，即可參加「G-SHOCK請你睇Katch 優惠平台呈獻 903 AllStar籃球賽門票抽獎」，有機會贏取903 AllStar籃球賽門票(兩張)。CASIO會員及手錶保養服務登記必須於本公司抽獎活動網頁登記。名額100個。 參加辦法： STEP 1：購買CASIO手錶滿$780以上 STEP 2：於https://bit.ly/3P8ZoW1 輸入相關資料，並登記成為CASIO會員及保養服務，即可參與抽獎一次 STEP 3：有機會獲得903 AllStar籃球賽門票2張 詳情：https://www.instagram.com/p/CgMO2sLuj3c/

903 籃球賽門票抽獎方法 2 ｜ KATCH 平台 ( 名額 600 個 / 截至 20227 月 21 日 ) 由即日起至8月28日，只要到「Katch週年祭特約商戶」單筆消費滿$300，然後上傳收據到KatchApp，即可以參加Katch週年祭眼明手快遊戲一次。有機會贏取Katch全年換票證一張。而一張Katch全年換票證，可以兌換《Katch優惠平台呈獻903 AllStar籃球賽》門票一張。數量有限，先到先得，換完即止。 尚餘：600張(截至20227月21日) 詳情：https://katch.hk/event/details?id=10