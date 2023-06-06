搶！搶！搶！6月7日中午12時必搶 黃金海岸酒店聆渢咖啡廳自助餐買一送一

精選美食 海鮮：雪花蟹腳、紐西蘭青口、翡翠螺、海蝦、扇貝 即切魚生：三文魚、吞拿魚、立魚、希靈魚 炭燒美食：香草燒牛柳(星期一至星期五)、香草海鹽燒西冷(星期六、日及公眾假期)、芭堤雅炭燒大蝦、炭烤羊排、炭燒乳豬(星期六、日及公眾假期) 歐陸風情自助餐：香煎法式油鴨髀伴燴紅椰菜、煎比吉打薄豬片配鵝肝慕絲燒汁、法式焗田螺、法式海鮮湯、土耳其牧羊人沙律

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成人$757/2位起，平均$378.5/位(原價$1,514/2位)

兒童$471/2位起，平均$235.5/位(原價$942/2位)

長者$592/2位起，平均$296/位(原價$1,184/2位) (已包括原價加一服務費)

(戶外/室內用餐；18:30 - 22:00)

自助午餐精選美食 海鮮：雪花蟹腳、紐西蘭青口、翡翠螺、海蝦 沙律：蘋果藍莓芝士及合桃沙律、烤南瓜菠菜菲達芝士沙律、泰式牛肉沙律 即切魚生：三文魚、吞拿魚、鯛魚、希靈魚 熱燻：薑蔥霸王雞、荔枝菠蘿咕嚕肉、雜菌鮑汁炆伊麵、紅酒燴牛肉、扒爐魚檸檬牛油汁、 黑松露雜菌意大利飯、香草燒牛柳；印式黑扁豆咖哩、印式雞肉咖哩、印式牛肉咖哩、印式 酥油餅 甜品：薄餅、比利時窩夫、綠茶柚子忌廉芝士餅、薄荷朱古力批、朱古力布朗尼、焦糖燉蛋、椰子西米布甸、椰絲彩虹啫喱糖、焦糖爆谷、雪糕、生果件(款式輪流供應)