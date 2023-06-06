搶！搶！搶！6月7日中午12時必搶 黃金海岸酒店聆渢咖啡廳自助餐買一送一

聆渢咖啡廳推出「歐陸風情自助餐」，讓食客盡嘗歐洲各地風味菜式，包括香煎法式油鴨髀伴燴紅椰菜、煎比吉打薄豬片配鵝肝慕絲燒汁、法式焗田螺、法式海鮮湯、土耳其牧羊人沙律、意式海鮮沙律配黑醋汁及意式薄餅等。甜品則有法式雜莓歌劇院蛋糕、法式焦糖芒果、法式開心果費南雪及德國黑森林蛋糕等。當然不能錯過豐盛的海鮮、刺身及即製炭燒美食，讓這段美食旅程滿足而歸。(款式輪流供應)
精選美食
海鮮：雪花蟹腳、紐西蘭青口、翡翠螺、海蝦、扇貝
即切魚生：三文魚、吞拿魚、立魚、希靈魚
炭燒美食：香草燒牛柳(星期一至星期五)、香草海鹽燒西冷(星期六、日及公眾假期)、芭堤雅炭燒大蝦、炭烤羊排、炭燒乳豬(星期六、日及公眾假期)
歐陸風情自助餐：香煎法式油鴨髀伴燴紅椰菜、煎比吉打薄豬片配鵝肝慕絲燒汁、法式焗田螺、法式海鮮湯、土耳其牧羊人沙律
必搶：歐陸風情自助晚餐買一送一
KKday優惠：
成人$757/2位起，平均$378.5/位(原價$1,514/2位)
兒童$471/2位起，平均$235.5/位(原價$942/2位)
長者$592/2位起，平均$296/位(原價$1,184/2位) (已包括原價加一服務費)
(戶外/室內用餐；18:30 - 22:00)
自助午餐精選美食
海鮮：雪花蟹腳、紐西蘭青口、翡翠螺、海蝦 沙律：蘋果藍莓芝士及合桃沙律、烤南瓜菠菜菲達芝士沙律、泰式牛肉沙律
即切魚生：三文魚、吞拿魚、鯛魚、希靈魚
熱燻：薑蔥霸王雞、荔枝菠蘿咕嚕肉、雜菌鮑汁炆伊麵、紅酒燴牛肉、扒爐魚檸檬牛油汁、 黑松露雜菌意大利飯、香草燒牛柳；印式黑扁豆咖哩、印式雞肉咖哩、印式牛肉咖哩、印式 酥油餅
甜品：薄餅、比利時窩夫、綠茶柚子忌廉芝士餅、薄荷朱古力批、朱古力布朗尼、焦糖燉蛋、椰子西米布甸、椰絲彩虹啫喱糖、焦糖爆谷、雪糕、生果件(款式輪流供應)
必搶：聆渢咖啡廳自助午餐買一送一
KKday優惠：
成人$438/2位起，平均$219/位(原價$876/2位)
兒童$317/2位起，平均$158.5/位(原價$634/2位)
長者$394/2位起，平均$197/位(原價$788/2位) (已包括原價加一服務費)
(戶外/室內用餐；12:00 – 14:30)
優惠詳情
優惠期(預訂期)：6月7日12:00至6月13日23:59
使用日期：6月8日至7月31日
地址：屯門黃金海岸青山公路1號香港黃金海岸酒店