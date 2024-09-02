摩羯｜5款打風期間WFH零食推介 粟米湯/南乳餅/威靈頓牛柳味薯片/日本美味棒

疫情持續不斷，相信有不少打工仔都開始實行在家工作，加上寒冷天氣，難免會食慾大增。所以今次為大家精選五款防疫期間Work From Home必備零食，有港式懷舊餅乾、日本零食、英國入口薯片等等，全部香口惹味，保證你會吃過不停！ 日本罐裝粟米湯 曾幾何時大家到日本旅行，經過汽水機或便利店，都喜歡買一罐熱燙燙的罐裝粟米湯，後來不少香港超市也引入，成為OL最愛零食之一。這款罐裝粟米湯，平均價錢約$8/罐，賣點是可以即開即飲，味道香甜，口感綿密濃郁，重點是內有粒粒粟米，感覺真材實料之餘可以過足口癮，而且有飽腹感，如果在家工作時想放鬆一下，喝一罐亦是個不錯的選擇。

日本罐裝粟米湯

懷舊南乳椒鹽餅乾 看到包裝，相信不少人都馬上感到有親切感，這款南乳椒鹽餅乾，由香港品牌「大地」出品，流通市面各式零食店和士多，店舖大多會分拆發售， 通常$20就有一大袋餅乾，價錢相宜，而且感覺比薯片健康，是不少太太們居家必備的零食。南乳椒鹽餅乾有多款形狀，香脆無比，吃起來有南乳的鹹香，也有椒鹽的惹味，外貌看似平凡，但其實一吃就難以停口。

懷舊南乳椒鹽餅乾

英國馬莎威靈頓牛柳味薯片 如果自問是薯片控，絕對不容錯過英國馬莎百貨出品的手工薯片系列，秉承英國人熱愛吃薯片的傳統，他們的貨架上亦有多款很有歐陸風味的薯片，例如威靈頓牛柳味、巴馬臣芝士味、英式咸火腿和威士忌口味等等。記者有一次經過馬莎，看見旁邊的外國人一買買幾包，忍不住跟風買回家試一下，結果很有驚喜！威靈頓牛柳味薯片外型大小不一，很有手工製作的粗糙感覺，質感偏硬，香脆同時有口感，加上調味獨特，牛肉味道突出，加上包裝有質感，不錯！

威靈頓牛柳味薯片

日本美味棒 談到CP值最高的日本零食，一定有這一款國民零食美味棒（うまい棒）！為何稱之為國民零食？原來美味棒誕生於1979年，用每支十日圓的超值價錢吸引全國小朋友喜愛，加上多款口味，成功打入國際市場。直到現在，市面上最受歡迎的口味包括芝士味、明太子味、章魚燒味和粟米濃湯口味等等。每條均為獨立包裝，長條形狀加上濃郁的調味粉，口感酥脆又惹味！

ORIHIRO蒟蒻果凍 其實有時吃零食，不過只為過口癮，因此蒟蒻果凍就是一個很好的選擇。這一個品牌推出的蒟蒻果凍，在香港很常見，多款水果口味例如蘋果、水蜜桃、荔枝等等感覺健康。全部獨立包裝，容易打開，而且味道彈牙，香甜的水果味道非常醒神，在家工作是享用最適合不過。

ORIHIRO蒟蒻果凍