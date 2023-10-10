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生活
2023-10-10 09:30:00

擊退暗瘡｜屈臣氏新醫學美肌品牌Dermaction PLUS by Watsons 首推出專業抗痘系列

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擊退暗瘡｜屈臣氏新醫學美肌品牌Dermaction PLUS by Watsons 首推出專業抗痘系列

擊退暗瘡｜屈臣氏新醫學美肌品牌Dermaction PLUS by Watsons 首推出專業抗痘系列

潮濕天氣下，肌膚特別容易因油脂分泌失衡而受暗瘡問題困擾。屈臣氏新登場醫學美肌品牌Dermaction PLUS by Watsons，專為年輕肌膚而設，針對不同肌膚類型，提供最適合的護膚配方，而且經過臨床測試，不含有害成分及零刺激，有效解決敏感問題，在轉季都可以放心使用。

屈臣氏新登場的醫學美肌品牌Dermaction PLUS by Watsons，推出專業抗痘系列。

屈臣氏新登場的醫學美肌品牌Dermaction PLUS by Watsons，推出專業抗痘系列。

Dermaction PLUS by Watsons的全新專業抗痘系列，可極速擊退暗瘡，其醫學抗痘配方，蘊含3大強效暗瘡護理成分：以AcnoDERM連續6小時持續釋放有效袪痘科研成分；CICA PEP積雪草有助促進傷口癒合，達至淨痘去印；TRIO ZINC 3重鋅衍生物組合能減少油脂分泌及控油抗菌，保持肌膚水分平衡。配方經臨床測試，不會引起粉刺或痤瘡，適合所有皮膚類型。系列共有6款醫學抗痘產品，由清潔、爽膚、保濕到修護，4步打造清爽零痘肌。其中王牌的PRO ACNE潔面慕斯，質地如奶油般豐盈柔軟，有助清除污垢、油脂和化妝品，令肌膚柔軟光滑，而且價錢非常相宜，只售$89，相信一般學生哥都能負擔；另一款PRO ACNE日間防曬乳，備有SPF50+PA++++防曬度，不含油和矽酮，同時有助平衡肌膚水分兼收細毛孔，帶來嫩膚效果。

即睇Dermaction PLUS by Watsons 全新專業抗痘系列價錢：

PRO ACNE 潔面慕斯100ml (議零售價 $89、易賞錢會員價 $79)

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PRO ACNE淨膚潔面啫喱100ml(建議零售價 $89、易賞錢會員價 $79)

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PRO ACNE淨膚水100ml(建議零售價 $109、易賞錢會員價 $99)

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PRO ACNE日間防曬乳 SPF50+ PA++++ 40ml(建議零售價 $119、易賞錢會員價 $109)

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PRO ACNE 晚間急救淨痘啫喱10ml (建議零售價 $219、易賞錢會員價 $199)

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PRO ACNE 全效晚間修護精華40ml(建議零售價 $119、易賞錢會員價 $109)

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