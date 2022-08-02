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2022-08-02 16:08:07

擊退黑眼圈、細紋 凍齡眼霜眼膜推介

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擊退黑眼圈、細紋 凍齡眼霜眼膜推介

擊退黑眼圈、細紋 凍齡眼霜眼膜推介

平日返工長期對著電腦，即使放工仍忙於碌IGFB，電子螢幕的藍光容易加速眼周老化，加上睡眠不足，黑眼圈、眼袋及細紋通通跑出來，令雙眼看起來無神疲倦，而且十分顯老。以下介紹幾款高效又輕盈的眼霜及眼膜，為眼周肌膚保濕，更可提亮及緊緻，令眼周重拾明亮。

凍齡眼霜推介｜Augustinus Bader 藍鑽全能眼霜 

配方輕盈而強效，富含膠原蛋白肽，能提升眼周肌膚的彈性和緊緻度，同時減少眼部浮腫以及減淡黑眼圈、細紋和皺紋的形成。為肌膚深層滋養，提升吸收及鎖水能力，讓雙眸更明亮有神、柔嫩飽滿。

Augustinus Bader 藍鑽全能眼霜 $1,705/15ml

Augustinus Bader 藍鑽全能眼霜 $1,705/15ml

凍齡眼膜推介｜mtm labo custom-blended eye mask 

套裝包括outlinehighlight兩款collagen pad，分別針對解決皺紋及黑眼圈兩大常見問題，促進膠原再生和修復；結合以草本原液調配的custom-blended eye expert essence使用，激活collagen pad效能，發揮最高眼部修護功效。

mtm labo custom-blended eye mask $1,880 (12對collagen pad及30ml essence)

mtm labo custom-blended eye mask $1,880 (12對collagen pad及30ml essence)

凍齡眼霜推介｜Ole Henriksen Banana Bright+ Eye Crème 

這款純素眼霜是品牌的王牌產品，全新升級版加入改良維他命技術，達致更有效的提亮及補濕效果，增加眼周肌膚彈性，減淡黑眼圈及魚尾紋。

Ole Henriksen Banana Bright+ Eye Crème $350

Ole Henriksen Banana Bright+ Eye Crème $350

Kiehl’s 極緻煥活全效眼霜 $430/14ml

Kiehl’s 極緻煥活全效眼霜 $430/14ml

凍齡眼霜推介｜Kiehls 極緻煥活全效眼霜 

一瓶多效的眼霜，輕盈質地不黏膩，針對眉骨、眼瞼、眼部外圍及眼部下方，撫平眼瞼皺紋、減淡魚尾紋、緊緻提升眉骨位置，和改善眼袋及浮腫，顯著重塑和提升眼部輪廓，煥活年輕眼眸。

凍齡眼霜推介｜Clarins 緊緻抗皺修護眼霜 

全新緊緻抗皺修護眼霜蘊含袋鼠花萃取及有機地膽草萃取兩大成份，有助促進眼部肌膚再生和強效緊緻，猶如將彈簧放回肌膚中，緊緻眼周肌膚、提升輪廓、撫平眼紋、收細眼袋及減退浮腫。同時加入珍珠成分，提亮眼部肌膚。

Clarins 緊緻抗皺修護眼霜 $520/15ml

Clarins 緊緻抗皺修護眼霜 $520/15ml

嬌蘭 殿級蜂皇再生修護雙效眼精華 $830/20ml

嬌蘭 殿級蜂皇再生修護雙效眼精華 $830/20ml

凍齡眼霜推介｜嬌蘭 殿級蜂皇再生修護雙效眼精華 

精華蘊含94%天然來源成分，能對抗形成瘀青色眼圈的壓力刺激，保護微循環，有效抑制黑色素合成，同時消除引起眼部浮腫的脂肪群。配合設計巧妙的黃金亮眼按摩棒，精準地釋出分量適中的精華，為眼肌提供360度緊膚按摩。

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