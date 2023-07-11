支持港籃︱香港金牛隊徵兒童應援畫 周三四主場戰安徽文一 合肥狂風

今年6月成立的香港首支職業籃球隊香港金牛(Hong Kong Bulls)，出道以來只在上周作客時敗於陝西信達，被譽為全國男子籃球聯賽(NBL)新希望的香港金牛隊，將於本周三、四(7月12日、13日)進行「背靠背」賽事，主場鬥安徽文一、合肥狂風。球隊將於灣仔修頓場館舉行《Little Bulls Night 小金牛之夜》主題活動，讓市民一起見證一隊本地職籃傳奇球隊誕生。

《Little Bulls Night》 設兒童畫應援區

《Little Bulls Night 小金牛之夜》修頓場館將有特別裝飾，更設有「兒童繪畫區」等一連串豐富主題活動，適合一家大細入場睇波玩樂，亦可與籃球迷一起感受金牛隊的獨有魅力。入場觀眾更可獲贈「LITTLE BULLS NIGHT」主題禮品，門票現已熱賣中。

香港金牛隊已經推出「童心童畫(Little Bulls Artist)」繪畫活動，歡迎12歲以下小童投畫，畫出屬於「您」心目中的香港金牛隊，優勝者將可獲贈香港金牛送出的紀念禮品外，其畫作將會在球隊未來主場賽事，於修頓室內場館公開展覽。參加者可於本周三、四的比賽日，現場遞交參賽稿件。