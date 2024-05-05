收納技巧｜棉被防潮濕發霉去污漬4個好方法

春天來臨，厚重的冬被和外套已經可以先收起來了！棉被換季其實很簡單，但也要用對方法好好清洗，很多人會去買密封袋來壓縮存放被子，密封袋不是壓縮越扁越好，被子收納其實也要放對位置，否則反而吸潮就發霉了。今次教授幾個清洗、收納方法，可防潮、防臭、又不變形！

棉是最傳統被胎的成份，棉胎即是以天然棉花纖維加工而成的被子，較厚實，是冬天常見的保暖被，常見有大豆被。棉被不能水洗，水洗會使棉花結成團，很難回復原狀，保暖性會下降。近年不少人會選用真空密實袋抽空，在壓縮綿被時會傷害到棉被內部的纖維結構，也會讓棉被不暖，萬一不小心用錯方式很可能破壞棉被的面料，而導致被子失去應有的蓬鬆度及保暖性。