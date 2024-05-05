收納技巧｜棉被防潮濕發霉去污漬4個好方法

春天來臨，厚重的冬被和外套已經可以先收起來了！棉被換季其實很簡單，但也要用對方法好好清洗，很多人會去買密封袋來壓縮存放被子，密封袋不是壓縮越扁越好，被子收納其實也要放對位置，否則反而吸潮就發霉了。今次教授幾個清洗、收納方法，可防潮、防臭、又不變形！
棉是最傳統被胎的成份，棉胎即是以天然棉花纖維加工而成的被子，較厚實，是冬天常見的保暖被，常見有大豆被。棉被不能水洗，水洗會使棉花結成團，很難回復原狀，保暖性會下降。近年不少人會選用真空密實袋抽空，在壓縮綿被時會傷害到棉被內部的纖維結構，也會讓棉被不暖，萬一不小心用錯方式很可能破壞棉被的面料，而導致被子失去應有的蓬鬆度及保暖性。
收納冬被去污、除濕、收摺注意：
- 收納前，必須確實洗乾淨、烘乾。
- 洗淨的衣物應除濕4至5小時後，再進行收納。
- 冬被含有動物成分，像羊毛、羽絨、 蠶絲、鵝絨等不可真空收納。
- 進行冬被冬衣收納時，務必戴上口罩，避免棉絮、絨毛等引起鼻子過敏。
- 衣櫃裡可以放置除濕劑、乾燥劑或備長炭，也可以報紙捲成直筒狀放置在衣櫃裡，可以除濕又防潮，避免黴菌孳生。
棉被清洗技巧1：日曬去除水氣
因為棉被使用了一整個冬天以後，吸附了很多水氣，那當你要把它收起來之前，一定要把水氣去除掉，如果你直接收起來，下次拿出來，可能會發霉，不然就會聞到一股很難聞的的臭味。
綿被正確的清潔方式是曬太陽，同時輕力拍打棉被，有助拍走灰塵及保持棉花的蓬鬆度，以此保持其保暖力。
棉被清洗技巧2：吸塵蟎
將棉被收納前，可使用家中除塵蟎機，最好便是每隔一段用除塵蟎機吸棉被，用以清除灰塵和塵蟎屍體。
棉被清洗技巧3：白醋去霉、梳打粉去污漬
平日只要每隔一段時間，就需要清潔被褥表面，否則棉被上的污漬滲透時間太長，送到洗衣店也不一定能幫忙去除，最好自己平日在家間中處理一下。
清潔被褥表面材料：
- 白醋 3份
- 水 1份
- 乾布 1條
收納冬被方法：三分之一摺法
首先建議不要真空收納棉被，並非所有被子都可以「真空」收納，如果含有動物的成分，像羊毛、羽絨、 蠶絲、鵝絨等這些不是化學纖維的被子，建議不要真空收納，一旦真空收納後，之後打開被子就會膨不起來，也就不暖了。
想好好收納，可使用三分之一收納摺法，簡單實用，將衣物摺好後，並不會鬆散開來，可以整齊擺放保存。程序先把被子三分之一反摺，一樣再依序三分之一摺法，最後反摺的地方形成一個口袋，翻轉過來，剛好可把摺好的部分捲進去，冬被的收納即大功告成！
原文刊登於 C9．達人