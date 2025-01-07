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2025-01-07 12:33:00

收納｜盤點20大收納神器 呢樣貼在書枱下 擺細囈嘢勁方便慳位

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收納｜盤點20大收納神器 呢樣貼在書枱下 擺細囈嘢勁方便慳位
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 又到了最適合整理家居的節日！家中雜物太多往往令人感到心煩氣躁，不如趁着新年好好整理家居。有小紅書用戶推薦20大收納神器，看看哪款神器值得入手，將家中變得更潔淨整齊。

收納讓不少人頭疼（網絡圖片）

20. 摺梯

摺梯算是常見的家居用品，原來它不但能幫助用家安全地從高處取物，更能作為臨時的收納架。摺疊的設計亦方便用家將梯子放在傢俬之間的罅隙，十分慳位。

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摺梯（小紅書圖片）

19. 吸盤掛勾架

許多人在設計收納時，都不希望鑽牆，擔心對牆身有損傷。吸盤式的收納盒就最適合他們。這款吸盤掛勾架可吸附在光滑的牆身，將地拖、掃把或毛巾等掛起來，節省地面空間之餘，更讓東西一目了然。 

吸盤掛勾架（小紅書圖片）

18. 吸盤置物架

吸盤置物架與吸盤掛勾架設計類似，同樣不需鑽牆，便能將東西妥善收納。吸盤置物架就適合擺放難以勾掛的物件，例如牙膏及護膚品等。

吸盤置物架（小紅書圖片）

17. 轉角置物架

置物架同樣以吸盤形式設計，專門為角落空間創設，讓人盡用家中每一吋空間，把東西排列得層次分明。

轉角置物架（小紅書圖片）

16. 夾縫櫃

傢俬之間的夾縫經常讓人苦惱，尷尬的空間十分難擺放物件。夾縫櫃正正適合這些夾縫，用家可發揮創意，將其放在廚房、浴室或睡房的夾縫，將東西放得井然有序。

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夾縫櫃（小紅書圖片）

15. 摺疊式洗衣籃

洗衣籃通常較為佔用空間，這款摺疊式洗衣籃能將空置的洗衣籃摺疊起來，十分慳位。

摺疊式洗衣籃（小紅書圖片）

14. 掛牆式調味料架

廚房通常擺放著大大小小的醬料及調味料，看起來極為不整齊。掛牆式調味料架不但善用牆上空間，又能按種類或瓶子尺寸大小將調味料分門別類。

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掛牆式調味料架（小紅書圖片）

13. 掛牆式垃圾桶

掛牆式垃圾桶較為適合於廚房使用。用家切菜或切肉時，將不要的部分直接掃落垃圾桶當中，十分方便。

掛牆式垃圾桶（小紅書圖片）

12. 吸盤紙巾架

女生們真的極需要紙巾，這款紙巾架能將紙巾吸附在牆上，讓用家能隨時隨時抽取紙巾。

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吸盤紙巾架（小紅書圖片）

11. 風筒支架

女生吹乾頭髮後，可將風筒放在專門設計的支架上。不但讓東西更加整潔，同時防止電線纏繞。

風筒支架（小紅書圖片）

10. 吸盤置物籃

這款置物籃較為適合存放小物件，例如Mini size護膚品及化妝品。

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吸盤置物籃（小紅書圖片）

9.  摺疊式毛巾架

摺疊式毛巾架可擺放毛巾或衣服，材質不易生鏽，適合在浴室使用。毛巾架空置時亦可摺疊，節省位置。

摺疊式毛巾架（小紅書圖片）

8. 護膚品收納櫃

女生們往往擁有大瓶小瓶的護膚品或化妝品。這款收納神器可分類擺放各類型產品，讓東西井井有條。

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護膚品收納櫃（小紅書圖片）

7. 吸盤煲蓋架

煮飯時，總是有倒汗水或菜汁在煲蓋上，需要清洗。這款煲蓋架以吸盤式設計，隨時可拆下，用家可將待清洗的煲蓋掛在架上，下方的槽位可收集倒汗水，讓廚房更為整潔。

6. 吸盤取杯器

取杯器能妥善存儲即棄紙杯，家中有訪客時亦方便客人取用。有蓋式的設計同時防止髒物掉進杯內，確保乾淨。

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吸盤取杯器（小紅書圖片）

5. 鴨子番梘盒

鴨子造型的番梘盒超可愛，絕對能讓浴室增添活力。番梘盒同時設有去水位，確保番梘乾爽。

鴨子番梘盒（小紅書圖片）

4. 雞蛋收納盒

雞蛋收納盒特別為收納雞蛋而設。當用家從底層取出雞蛋時，收納盒獨特的設計會讓雞蛋滾出，填補空缺。同時直立式設計節省雪櫃空間，絕對是收納雞蛋的好物！

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雞蛋收納盒（小紅書圖片）

3. 伸縮拖鞋架

拖鞋架除了適合在浴室掛拖鞋外，伸縮式設計亦適合掛不同尺寸的毛巾。

2. 壁畫收納箱

這款收納箱與其他浴室收納箱不同，亦可一物三用。當中包括，沖涼時存放毛巾衣服，不怕被水淋濕，或者平日可摺疊成壁畫。

1. 鏡櫃收納盒

棉花棒、化妝棉或橡筋等小物都可以擺放在此收納盒。最特別是，此款收納盒可黏貼在書枱或櫃子下，猶如迷你版櫃桶般，十分方便。

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