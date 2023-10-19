改善體味食物｜綠茶/蘋果醋/薄荷等5款天然體臭剋星 除口臭兼減肥

愛美的女生，除了注重外觀，也要留意自身的健康和氣味。當穿上美美的衣服，卻被自己的體臭破壞了整體形象，多麼尷尬啊！要解決汗味與體臭問題，很多人可能會想到使用香水或止汗劑等化學產品，但其實可以透過飲食來改善身體的氣味。近年來，有不少研究發現，有些食物能夠幫助我們減少體臭狀況，令你變成自帶清爽香氣的女生！

改善體味食物｜1. 綠茶 綠茶（日文︰ 緑茶、英文︰green tea）中含有豐富的抗氧化劑，如多酚和優酸乙酯等，這些抗氧化劑能夠幫助身體排出自由基等有害物質，從而減少體臭。此外，綠茶還能夠提高身體的代謝率，促進脂肪燃燒，有助於減肥。但是，綠茶中含有咖啡因，對於容易失眠或對咖啡因敏感的人來說，飲用過多可能會影響睡眠質量。

改善體味食物｜2. 薄荷 薄荷（英文︰Mint）中的薄荷醇具有抗菌和消炎的作用，能夠抑制汗腺分泌，減少汗臭味。此外，薄荷還能夠刺激消化系統，促進消化，還能夠緩解胃腸不適和頭痛等不適症狀。但是，薄荷對於胃酸過多或者患有胃潰瘍等胃部疾病的人來說，不宜過度食用。

改善體味食物｜3. 芹菜 芹菜（英文︰celery）中的纖維素能夠促進腸道蠕動，增加排便頻率幫助排廢物。此外，芹菜中還含有揮發油和芳香化合物，能夠消除口臭和身體異味。芹菜還能夠降低血壓、預防心血管疾病等。

改善體味食物｜4. 蘋果醋 蘋果醋（英文︰Apple cider vinegar）中的有機酸能夠調節體內酸鹼平衡，降低體內酸度，有助於減少體內毒素的產生和積聚。此外，蘋果醋還能夠降低血糖、促進消化等。但是，蘋果醋具有很高的酸度，如果腸胃道和牙齒較弱建議可以「溝淡」飲用 。

改善體味食物｜5. 荳蔻、肉桂 荳蔻（英文︰cardamom）和肉桂（英文︰Cinnamon）都具有抗菌和抗氧化作用，能夠抑制細菌的生長和清除自由基，從而減少身體異味的產生。還被認為有助於控制血糖和膽固醇水平，改善心血管健康，促進新陳代謝，幫助身體燃燒脂肪，有助於減少體脂肪和體重。