改善體味食物｜綠茶/蘋果醋/薄荷等5款天然體臭剋星 除口臭兼減肥

愛美的女生，除了注重外觀，也要留意自身的健康和氣味。當穿上美美的衣服，卻被自己的體臭破壞了整體形象，多麼尷尬啊！要解決汗味與體臭問題，很多人可能會想到使用香水或止汗劑等化學產品，但其實可以透過飲食來改善身體的氣味。近年來，有不少研究發現，有些食物能夠幫助我們減少體臭狀況，令你變成自帶清爽香氣的女生！
改善體味食物｜1. 綠茶
綠茶（日文︰ 緑茶、英文︰green tea）中含有豐富的抗氧化劑，如多酚和優酸乙酯等，這些抗氧化劑能夠幫助身體排出自由基等有害物質，從而減少體臭。此外，綠茶還能夠提高身體的代謝率，促進脂肪燃燒，有助於減肥。但是，綠茶中含有咖啡因，對於容易失眠或對咖啡因敏感的人來說，飲用過多可能會影響睡眠質量。
改善體味食物｜2. 薄荷
薄荷（英文︰Mint）中的薄荷醇具有抗菌和消炎的作用，能夠抑制汗腺分泌，減少汗臭味。此外，薄荷還能夠刺激消化系統，促進消化，還能夠緩解胃腸不適和頭痛等不適症狀。但是，薄荷對於胃酸過多或者患有胃潰瘍等胃部疾病的人來說，不宜過度食用。
改善體味食物｜3. 芹菜
芹菜（英文︰celery）中的纖維素能夠促進腸道蠕動，增加排便頻率幫助排廢物。此外，芹菜中還含有揮發油和芳香化合物，能夠消除口臭和身體異味。芹菜還能夠降低血壓、預防心血管疾病等。
改善體味食物｜4. 蘋果醋
蘋果醋（英文︰Apple cider vinegar）中的有機酸能夠調節體內酸鹼平衡，降低體內酸度，有助於減少體內毒素的產生和積聚。此外，蘋果醋還能夠降低血糖、促進消化等。但是，蘋果醋具有很高的酸度，如果腸胃道和牙齒較弱建議可以「溝淡」飲用 。
改善體味食物｜5. 荳蔻、肉桂
荳蔻（英文︰cardamom）和肉桂（英文︰Cinnamon）都具有抗菌和抗氧化作用，能夠抑制細菌的生長和清除自由基，從而減少身體異味的產生。還被認為有助於控制血糖和膽固醇水平，改善心血管健康，促進新陳代謝，幫助身體燃燒脂肪，有助於減少體脂肪和體重。
止汗劑用法 原來臨瞓前用最好？
到底在什麼時候使用止汗劑最好呢？消委會報告建議，在外出或運動前用止汗劑，可能發揮不了止汗效用，因為止汗劑所含有的鋁化合物是需要時間與汗液在汗腺頂部形成凝膠。因此止汗劑應在晚上睡覺前使用，此時汗腺不活躍，抹乾皮膚，在皮膚上薄塗或噴一次便可，不但可減少因活動被衣服擦掉止汗劑的機會，亦有足夠時間讓止汗劑發揮阻塞汗腺作用。而體香劑則適合在出外、運動及洗澡後，在皮膚乾爽時使用。
原文刊登於 Yahoo Style HK