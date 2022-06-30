放假好去處｜MOLESKINE開全球首間限定店 自製流體畫筆記簿

意大利筆記簿品牌MOLESKINE最近在尖沙咀開設全球首間MOLESKINE CREATE’N’GO期間限定店，讓一眾文具控親身製作自己專屬又獨一無二的記事簿，同場更特別與The PORTER聯乘，讓大家一邊參加工作坊，一邊品嚐咖啡特飲。

限定店不單有零售空間，亦特設「個人體驗專區」，提供個人化服務，讓每位顧客為自己的筆記簿封面，附注一個獨特名字或心情密碼。MOLESKINE更邀請了本地流體畫藝術家Ip Sir於店內的Atelier Space駐場，開設流體畫藝術工作坊，讓大家以不同色彩設計專屬的筆記簿。Ip Sir更以逾5,000本古舊MOLESKINE筆記簿，組成長達5米的筆記簿藝術裝置，再以流體畫重新粉飾，為筆記簿添上藝術色彩及賦予新生命。除了將筆記簿變成個人畫紙外，參加者亦可選擇將流體畫藝術應用於碟子、杯墊及迷你動物雕塑上，體現其動態美學。

期間限定烘焙咖啡 對於不少創作人和藝術家，咖啡是其靈感繆思。限定店今次亦特別與The PORTER 進行聯乘，在店內設置MOLESKINE x The PORTER Coffee Corner，特別設計兩款以藝術作靈感啟導的專屬咖啡特飲。

全新筆記簿系列 除了期間限定的精品外，期間限定店亦發售一系列全新筆記簿，智慧筆記簿組(Smart Writing Set)亦將推出第三代，特製手寫筆Pen+更精緻易寫，筆記簿採用的特別質地紙張會與一般紙張手感無異，功能上亦更多元化，讓你無論是記事、素描、寫作等均可無縫地上傳到雲端。