故宮博物館特展「中華文明溯源」展逾百件5,000年珍貴文物 張智霖「星」音導賞

香港故宮文化博物館將於9月25日舉行特別展覽——中國銀行(香港)呈獻：「中華文明溯源」，屆時將展出14間重要文博機構約110件（套）新石器時代至夏代、跨越5,000年的珍貴文物，展覽涵蓋9個考古文化和9個主要考古遺址，大部分文物是首次在香港展出，其中有16件展品為國家一級文物。故宮博物館更邀請著名歌手及演員張智霖，為展覽錄製「星」音導賞，闡述中華文明的故事。

16 件展品為國家一級文物 是次展覽為慶祝中華人民共和國成立75周年的活動之一，由博物館與中國文物交流中心聯合主辦，並由博物館戰略合作夥伴中國銀行(香港)贊助。展覽將展出近110件(套)展品，均為近年來重要考古發現的珍貴出土文物，來自北京、甘肅、遼寧、安徽、浙江、山東、湖北、山西、陝西、河南和香港共14間博物館和考古機構，涵蓋9個考古文化和9個主要考古遺址，大部分文物是首次在香港展出，其中有16件展品為國家一級文物，包括紅山文化中晚期（距今6,000–5,000年）的玉龍，被視為中國龍形象的濫觴。另兩件珍品玉龜及坐人像皆出土自紅山文化中晚期的牛河梁遺址，反映紅山先民「唯玉為葬」的墓葬風俗特色。

反映當時社會的複雜化進程 其他展品包括考古遺址石家河遺址群（距今5,300–3,800年）和石峁遺址（距今4,300–3,800年）的文物。出土自石家河遺址群的陶塑多為泥質紅陶，造型多樣，有人抱魚像、陶狗和陶象等，以手工捏製而成，反映先民豐富的精神生活。至於石峁遺址，其石雕反映出當時社會的複雜化進程和人們的信仰，在其中心地區皇城台發現的神人對虎紋石雕，是本次展覽重點展品之一。此外，石峁遺址亦發掘出過萬枚骨針與其他骨器，成熟使用骨的技術及龐大的骨器數量，不但反映出石峁擁有出色的手工藝技術，更是當時區域的加工骨的中心，亦顯示居民與周邊族群有着緊密的交往。

入選美國考古學會期刊《考古》十大考古發現 石峁遺址位於陝西省，是21世紀中國最重要的考古發現之一，其規模宏大，是距今4,300至3,800年時期東亞最大的城址，改變了學術界長久以來以中原為中華文明起源地的觀點。遺址於2006年列為全國重點文物保護單位，2020年入選美國考古學會期刊《考古》世界十年（2011–2020年）十大考古發現。