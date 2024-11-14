故宮文化博物館再推學生免費入場日 4,000張特別展覽贊助門票

香港故宮文化博物館（博物館）將於11月23至24日再度舉辦學生免費入場日，共提供4,000張特別展覽贊助門票。活動獲得黃廷方慈善基金與大灣區共同家園青年公益基金共同贊助，屬「青年藝遊故宮」項目之一，旨在鼓勵本港中、小學生親臨博物館，近距離欣賞中華文化瑰寶。
博物館將於11月23至24日，提供最多4,000張贊助門票。贊助門票將於明日（11月15日）中午12時起，經博物館合作預約平台Cityline開放作登記，先到先得、額滿即止。每人登記最多四張贊助門票。成功登記的本港全日制中、小學生可憑贊助門票，參觀博物館全部專題展覽（展廳1–7）及中國銀行（香港）呈獻：「中華文明溯源」特別展覽（展廳8）。
博物館曾於9月及10月期間舉辦首輪學生免費入場日，由黃廷方慈善基金與大灣區共同家園青年公益基金共同贊助8,000張門票，反應熱烈。
故宮博物院藏明代人物畫展覽月底結束
另外，現於博物館展廳4舉行的專題展覽「香港賽馬會呈獻系列：故事新說——故宮博物院藏明代人物畫名品」，將於2024年11月30日（星期六）結束。展覽由香港故宮文化博物館與故宮博物院聯合主辦、香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助，敘述明代早、中、晚期的宮廷畫家、文人畫家以及職業畫家的藝術成就與創作歷程。本期為展覽第四期及最後一期，共展出20套珍品，包括五件國家一級文物，包括仇英（約1494–1552年）的《臨蕭照高宗瑞應圖》、唐寅（1470–1524年）的《王公拜相圖》、周臣（約1460–1535年）的《明皇遊月宮圖》、倪端（活躍於15世紀中晚期）的《聘龐圖》，以及曾鯨（1564–1647年）的《葛震甫像》。