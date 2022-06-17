故宮文化博物館7.2正式開放 3個常設展覽+珍藏國寶級陶瓷搶先看

故宮文化博物館將於7月2日正式向公眾開放，首四周的門票早於6月14日早上10時起公開發售。場館一共有9個不同展覽，其中展廳1-7為常設專題，
而8至9就是特別展覽，率先帶大家參觀其中3個展館！
故宮文化博物館｜展廳3 -「凝土為器：故宮博物院珍藏陶瓷．
展廳以陶瓷為主題，一共展示169件中國歷代陶瓷，其中有66件更是國家一級文物，是國寶級文物比例最多的展覽廳。分為故宮藏品中的名品、新石器時代至元代陶瓷精品及明清御窯瓷器3個部分。更設有多媒體及互動裝置，讓觀眾認識中國陶瓷工藝技術、紋飾及窯址。
一進廳就可以看到「12色釉菊花式盤」，由西景德鎮御窯於清雍正（1723-1735年）製成。質純度極高，集合多種傳統和新創釉色。據清宫檔案記載，雍正十一年（1733 年）皇帝曾命江西景德鎮御窯依樣製作40套，目前大部分已散失，令這組瓷盤愈加顯得珍貴。
另外亦有「白釉孩兒枕」，於北宋（960-1127年）製成。此枕乃由宋代「五大名窯」之一—河北定窯所燒造，同類例子傅世品極為罕見。「白釉孩兒枕」深得清代乾隆喜愛，並曾為其賦詩多首。
故宮文化博物館｜展廳6 -「同賞共樂 — 穿越香港收藏史」
這個展廳是香港首個回顧本地收藏史的展覽，展示約100件展品。以香港為主，展示香港由19世紀和20世紀初的中國藝術收藏活動，回顧香港本地收藏史。展覽分為4個部分，當中展出的藏品大部分都是由不同大學、收藏家、學者、博物館工作者捐贈。例如有夢蝶軒主人盧茵茵與朱偉基捐贈946件中國古代金銀器珍藏等。
即睇不同展品！
故宮文化博物館｜展廳7- 「古今無界 — 故宮文化再詮釋」
展覽將邀請六位香港多媒體與跨界藝術家以獨到的視角，從嶄新手法及角度，重新詮釋和演繹故宮文化和收藏。
梁基爵 《慶》
靈感來自香港故宮所展出的宮廷樂器「金鐘」和「玉馨」，以氣球的聲音為基礎，通過31條聲道的音響設備和12種音效，呈現香港節慶煙花匯演。當中牆身更是以真金箔製成，可說是場內「最昂貴」的展品。
陳家俊 《冥冥之鐘》
《冥冥之鐘》的靈感來自香港故宮所展出的清宮珍藏的機械時鐘。展品用多達4000多個組件製成，以現代機械設計回應傳統機械設計，嘗試以現代技術製作的機件同時演繹規律及混沌兩種相對的的時間。