故宮文化博物館7.2正式開放 3個常設展覽+珍藏國寶級陶瓷搶先看

故宮文化博物館將於7月2日正式向公眾開放，首四周的門票早於6月14日早上10時起公開發售。場館一共有9個不同展覽，其中展廳1-7為常設專題，

故宮文化博物館｜展廳 3 - 「凝土為器：故宮博物院珍藏陶瓷．

展廳以陶瓷為主題，一共展示169件中國歷代陶瓷，其中有66件更是國家一級文物，是國寶級文物比例最多的展覽廳。分為故宮藏品中的名品、新石器時代至元代陶瓷精品及明清御窯瓷器3個部分。更設有多媒體及互動裝置，讓觀眾認識中國陶瓷工藝技術、紋飾及窯址。

一進廳就可以看到「12色釉菊花式盤」，由西景德鎮御窯於清雍正（1723-1735年）製成。質純度極高，集合多種傳統和新創釉色。據清宫檔案記載，雍正十一年（1733 年）皇帝曾命江西景德鎮御窯依樣製作40套，目前大部分已散失，令這組瓷盤愈加顯得珍貴。

另外亦有「白釉孩兒枕」，於北宋（960-1127年）製成。此枕乃由宋代「五大名窯」之一—河北定窯所燒造，同類例子傅世品極為罕見。「白釉孩兒枕」深得清代乾隆喜愛，並曾為其賦詩多首。