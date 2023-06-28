敏感肌多年仍無改善 只因選錯爽膚水？真人實測！玫瑰純露 抗敏效果驚人

天氣炎熱面泛油光、戴口罩……誘發敏感肌原因很多，選用了多款敏感肌護膚品，但多年情況仍無改善？究竟原因是甚麼？原來關鍵在於爽膚水！

潔面後，肌膚處於最潔淨，毛孔也打開的裸露狀態，是保護肌膚的第一步，應讓「爽膚水」由肌面滲透肌膚底層，保持最穩定的pH5.5值、幫助後續護膚品吸收等。奈何坊間不少爽膚水含有化學成分、色素，不但未能在護膚上發揮最大效用，更對肌膚造成傷害！

今次找來坊間爽膚水，教大家一個非常簡單的方法，便知道自己的爽膚水是否不宜敏感肌使用，就是看一看成分表便一目了然！