敏感肌多年仍無改善 只因選錯爽膚水？真人實測！玫瑰純露 抗敏效果驚人

天氣炎熱面泛油光、戴口罩……誘發敏感肌原因很多，選用了多款敏感肌護膚品，但多年情況仍無改善？究竟原因是甚麼？原來關鍵在於爽膚水！
潔面後，肌膚處於最潔淨，毛孔也打開的裸露狀態，是保護肌膚的第一步，應讓「爽膚水」由肌面滲透肌膚底層，保持最穩定的pH5.5值、幫助後續護膚品吸收等。奈何坊間不少爽膚水含有化學成分、色素，不但未能在護膚上發揮最大效用，更對肌膚造成傷害！
今次找來坊間爽膚水，教大家一個非常簡單的方法，便知道自己的爽膚水是否不宜敏感肌使用，就是看一看成分表便一目了然！
常用爽膚水化學成份分析
敏感問題 不是單靠潔面／精華就可解決！
認真選擇「爽膚水」，才能修復敏感肌！
爽膚水應選用保持肌膚最穩定的pH5.5值，這是最有利皮膚上益生菌生長，因pH值偏鹼或偏酸都有利於害菌生長，容易形成泛油冒痘或乾燥敏感！
其次，應選用100%天然「爽膚水」，否則化學成分、色素會直接滲入肌膚細胞及殘留在皮膚表面，造成毛孔阻塞，導致後續的保濕或修復抗敏成分只停留於表面，無法被吸收！
從產品包裝上成分表入手，便可知「爽膚水」是否含有化學成分：
【gülsha晨露純玫瑰活肌水 50ml】100%天然親膚
玫瑰純露內含矜貴玫瑰花精油，以蒸餾玫瑰花瓣一滴一滴而成，1瓶（50ml）相等於7,500瓣大馬士革玫瑰花瓣的精華，保留300多種活性成分及人體必需脂肪酸！
- 100%天然，不經稀釋的純玫瑰花水
- 最適合作為爽膚水或隨身補濕噴霧
- 高效補充及鎖住水分
- 保持肌膚最穩定的pH5.5值
- 發揮玫瑰天然抗炎抗菌特性
- 細小水溶性玫瑰精油，從第一步就導入最天然純淨的營養於肌膚底層，後續塗上的護膚品亦吸收得更好
- 適合所有肌膚（包括敏感、暗瘡及問題肌膚）
真實用家測試*：
100% 試用者會轉用gulsha作爽膚水
96% 用家認同減少敏感
95% 用家認同更水潤
85% 用家認同更煥亮
*100位敏感肌女士於2022年試用1瓶gulsha晨露純玫瑰活肌水後結果
化妝師Me至愛：多用途玫瑰水
「我成日會遇到有敏感的客人，為免佢地上妝後敏感情況加劇，我會用gülsha玫瑰水幫客人即時穩定皮膚，上完妝後再用gülsha定妝。我甚至會送埋支gülsha比客人，比佢全日隨時噴，隨時控制敏感同補濕。」
素人試用【gülsha 晨露純玫瑰活肌水】測試報告
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gülsha在世界各地廣受歡迎，是土耳其國寶級品牌。自1965年，已向世界著名的香水和化妝品生產商供應玫瑰油，至今人氣持續高企，幕後功臣莫過於gülsha採用土耳其自家花園的頂級大馬士革玫瑰花，堅持以人手採摘，並以傳統古法蒸餾方式。成分天然又高效，成為不少人心目中No.1護膚品！
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