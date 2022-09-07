敏華冰廳形象「爆炸」大革新 帶來震撼雙重浪 推廣期內惠顧即附送曾比特專屬「爆炸」造形手扇

一直以來，敏華冰廳在穩步前進中追求創新。今個夏天，形象更加「爆炸」大革新，為大家帶來震撼雙重浪，誓要「BOOM」出全新火花，當中包括第一重浪：邀請近日憑藉標誌「爆炸頭」可愛髮型及紮實唱功而廣吸粉絲的曾比特作為香港及內地的全新品牌代言人；第二重浪：特別推出全新期間限定「特爆炸系列」三款特色飲品慶祝爆炸性代言企劃，包括初戀紅荳芒果爆爆、奔跑吧鮮檸芒果爆爆、邱比特香桃茘枝爆爆，帶來冰涼清爽的「爆」趣新體驗，由即日起，顧客凡惠顧「特爆炸系列」任何一款特色飲品，更即可獲得「爆炸頭」造型手扇，一眾粉絲絕不能錯過！

「 BOOM 」出三款全新夏日特色飲品「特爆炸系列」

本土好味道聯乘本土好聲音一拍即合「BOOM」全出新火花源自香港九龍本土「冰室」的敏華冰廳，多年來為顧客帶來多款香港傳統略帶西式風情的特色好味道，近年加入不少新元素帶來多款招牌菜式，如敏華黯然銷魂飯等等，火速 成為廣大市民大眾愛戴的冰廳品牌；而近日同樣來自本土的好聲音曾比特憑藉於音樂節目翻唱重新改編的80年代經典金曲《初戀》迅速圈粉爆紅。

有見及此，敏華冰廳特別邀請曾比特合作成為品牌代言人，雙方一拍即合「BOOM」出全新火花，帶來三款結合經典傳統與創新的夏日特色飲品「特爆炸系列」，以慶祝今次「爆炸」級的合作企劃，帶來冰涼清爽味蕾「爆」趣衝擊。而且，顧客由即日起，凡於推廣期內中午12時或之後，每逢惠顧一杯「特爆炸系列」飲品或以上，即附送曾比特專屬「爆炸」造形手扇，一眾曾比特粉絲絕不能錯過！