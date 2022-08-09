救恩學校(幼稚園部) 利用專題研習 讓學生親身探究+校長親述：面試著重家長是否認同學校教育理念

救恩學校(幼稚園部)以「自主學習，學習自主」為目標，而最大特色是根據建構學習創建專題研習的課程，即是讓學生透過親身操作的經驗去學習。加上學校有豐富的環境讓他們與人、事、物互動，使學生從中產生不同的疑問，當他們有興趣探索時，教師便會以實驗、參觀、做訪問、查看資料及與別人分享互動等形式，支援小朋友親身探究。圖：林俊源 文：袁雅婷 專題研習教學 校長關珊表示，該校是以專題研習的課程教學，一年會設計六個圍繞著孩子學習及生活所需的專題。而當他們學習時，教師都會給予一些圖片或實物以助探索。關校長指，小朋友要透過親身的接觸時才會知道真實事物的樣子。例如教師會帶學生到機場看飛機，讓他們知道飛機並不只是平面般那樣子，而是非常巨大、升空時會發出聲音等。

因應學生能力 設定教學目標 學校亦會因應幼兒班到高班學生的能力，給予不同的教學目標。關校長以幼兒班為例，讓幼兒描述一個水果時，不單只要他們形容它的外形，還要說到內裡是怎麼樣、味道如何，藉此讓小朋友思考怎樣弄開水果，例如切、咬、劈等，並讓孩子嘗試怎樣才能弄開水果。 低班學生曾做有關藝術的習作，利用一些布編縫娃娃。事前他們需要在布上繪畫紙樣，當時有個小朋友找了蠟筆畫在布上，但總是畫不上色，於是他便開始思考，蠟筆用不上的話，可以用甚麼筆呢？後來他發現利用水筆可行後，除了使他做這份習作時深感興奮，當他看到有同學用蠟筆在布上繪畫時，他都會提醒對方，向別人給予建議。 至於高班學生，在跟隨老師學習後，便由自己創作繪畫，加建一個城市，從中會發現自己佔著主導的位置。

掌握自主學習、解難能力 關校長指出，其實每一班、每一組的小朋友的學習到的認知都有所不同，教學校重點是助他們掌握共通、自主學習、解難等能力。另外，學校會推動他們自學，掌握知識，便能讓小朋友不怕學習，更會喜歡上學習，認為學習是很好玩的事情。 這些得著對學生未來升學及成長，都很重要。因為現今世代已不是依靠背誦知識，而是怎樣運用知識、判斷知識是真或假。所以如果小朋友具有解難能力、批判思維、創意思維等，不管他們要面對甚麼類型的小學，都能夠有自信地學習。這才是學校給孩子最重要的，讓他們成為將來社會需要的人才。

善用不同活動及空間 關校長稱，學校更會善用有不同的活動及空間，讓學生吸收更多知識及體驗。活動方面有以世界各地作主題，以及用當地文化作副題的生日會，舉辦別具特色的活動，而今個月會用泰國為主題，並以大象或水果作副題，而全校師生需按照題目裝扮，讓小朋友知道世界有不同的國家及民族存在。 校內空間則設有圖書區，當中有數以萬計的圖書，讓學生每星期借閱，透過大量的閱讀，提高學生的語文能力之外，也幫助建構語文的認知。還有3間讓不同年級的學生使用語文室，並配有外籍老師，讓學生學習到專業的英語、普通話等。開放室內體能場、半開放式空中花園，使學生每天進行足夠的運動，同時可與同學增進感情。藝術廊當中的藝術用品可供校內師生隨意使用，激發他們的創作思維。

面試貼士： 家長需了解學校教學模式 關校長透露，學校面試的重點不是看小朋友，而是看家長。他們首先要了解及認同學校教學模式，同時平時都是這樣教育子女，家校才能通力合作，教育好小朋友。如果不是的話，就算學校再好，但卻家長並不是想要的那樣，學校最終都是幫助不了孩子。所以關校長希望家長會留意學校網站或者有關的資訊，了解學校怎樣教育學生，而家長都是這樣做的話，相信兩者都會是很好的夥伴去幫助他們的小朋友。