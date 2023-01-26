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生活
2023-01-26 12:26:08

教主Anson Lo盧瀚霆首推個人服裝品牌ALLOVER 明日中午12時起開放預訂 即睇必買單品！

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教主Anson Lo盧瀚霆首推個人服裝品牌ALLOVER 明日中午12時起開放預訂 即睇必買單品！

教主Anson Lo盧瀚霆首推個人服裝品牌ALLOVER 明日中午12時起開放預訂 即睇必買單品！

神徒們請注意！MIRROR成員教主盧瀚霆Anson Lo，早前宣佈開創自家服裝品牌「ALLOVER」。CHAPTER 1系列於明日中午12時起開放預訂，包括T恤、衛衣、漁夫帽等時尚單品，fans絕對不能錯過！

品牌以「ALLOVER」作為命名，既藏著「AL LOVER」（AL Anson Lo 名字縮寫） 的密碼，也有「全部」、「遍佈」的意思，以時裝探索人與人之間微妙的情感，希望透過設計把對時裝的熱情及愛傳遍世界每一個角落。

ALLOVER」品牌創辦人盧瀚霆表示︰「由最初構思這個品牌開始，便認定以『愛』為主軸。在我心目中，時裝並沒有一個特定潮流，只要你對任何一種穿搭形式有足夠熱愛，那種穿搭就是你自己的潮流。所以在我的品牌裡，『愛』這元素才是最關鍵。」

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以愛情小說篇章分階段發佈 明日中午12時起開放預訂

ALLOVER」打破季節潮流的局限，改以愛情小說及連續劇的篇章（Chapters）形式分階段發佈，邀請大家代入「ALLOVER」的故事發展。隨著這部時裝愛情小說推出更多篇章，或會成為電影及劇集的故事靈感，由對時裝的熱愛伸延以至開拓不同跨界別合作的可能性。

CHAPTER 1- BEFORE WE WERE STRANGERS服飾系列共14件單品，包括教主日常穿搭至愛的T恤、衛衣、衛褲、牛仔褸、cap帽及漁夫帽等，採用黑白灰為主調，unisex剪裁，價錢由HK$499起；將於明日(127)中午12時至22日晚上1159分於品牌網址http://allover.world/上作限時預訂！

即睇全部單品！

ALLOVER刺繡T恤（黑色） ALLOVER刺繡T恤（黑色） Logo 刺繡T恤（白色） Logo 刺繡T恤（白色） Slogan T恤（灰色） 流蘇刺繡衛衣（白色） “ALLOVER HEART ”刺繡徽章衛衣（黑色） “ALLOVER HEART ”刺繡徽章衛衣（黑色） “ALLOVER HEART ”刺繡徽章衛褲（黑色） 刺繡徽章衛褲（灰色） Intarsia logo針織上衣（黑色） Intarsia logo針織上衣（白色） 洗水刺繡牛仔褸 洗水刺繡牛仔褸 金屬logo棒球帽（黑色） 刺繡logo棒球帽（白色） 刺繡logo漁夫帽（黑色） 刺繡logo monogram漁夫帽（白色）
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