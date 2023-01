教主Anson Lo盧瀚霆首推個人服裝品牌ALLOVER 27/1中午12時起開放預訂 即睇必買單品！

以愛情小說篇章分階段發佈 明日中午 12 時起開放預訂

「ALLOVER」打破季節潮流的局限,改以愛情小說及連續劇的篇章(Chapters)形式分階段發佈,邀請大家代入「ALLOVER」的故事發展。隨著這部時裝愛情小說推出更多篇章,或會成為電影及劇集的故事靈感,由對時裝的熱愛伸延以至開拓不同跨界別合作的可能性。

CHAPTER 1- BEFORE WE WERE STRANGERS服飾系列共14件單品,包括教主日常穿搭至愛的T恤、衛衣、衛褲、牛仔褸、cap帽及漁夫帽等,採用黑白灰為主調,unisex剪裁,價錢由HK$499起;將於明日(1月27日)中午12時至2月2日晚上11時59分於品牌網址http://allover.world/上作限時預訂!