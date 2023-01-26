教主Anson Lo盧瀚霆首推個人服裝品牌ALLOVER 27/1中午12時起開放預訂 即睇必買單品！

神徒們請注意！MIRROR成員教主盧瀚霆Anson Lo，早前宣佈開創自家服裝品牌「ALLOVER」。CHAPTER 1系列於明日(1月27日)中午12時起開放預訂，包括T恤、衛衣、漁夫帽等時尚單品，fans絕對不能錯過！
品牌以「ALLOVER」作為命名，既藏著「AL LOVER」（AL 為 Anson Lo 名字縮寫） 的密碼，也有「全部」、「遍佈」的意思，以時裝探索人與人之間微妙的情感，希望透過設計把對時裝的熱情及愛傳遍世界每一個角落。
「ALLOVER」品牌創辦人盧瀚霆表示︰「由最初構思這個品牌開始，便認定以『愛』為主軸。在我心目中，時裝並沒有一個特定潮流，只要你對任何一種穿搭形式有足夠熱愛，那種穿搭就是你自己的潮流。所以在我的品牌裡，『愛』這元素才是最關鍵。」
以愛情小說篇章分階段發佈 明日中午12時起開放預訂
「ALLOVER」打破季節潮流的局限，改以愛情小說及連續劇的篇章（Chapters）形式分階段發佈，邀請大家代入「ALLOVER」的故事發展。隨著這部時裝愛情小說推出更多篇章，或會成為電影及劇集的故事靈感，由對時裝的熱愛伸延以至開拓不同跨界別合作的可能性。
CHAPTER 1- BEFORE WE WERE STRANGERS服飾系列共14件單品，包括教主日常穿搭至愛的T恤、衛衣、衛褲、牛仔褸、cap帽及漁夫帽等，採用黑白灰為主調，unisex剪裁，價錢由HK$499起；將於明日(1月27日)中午12時至2月2日晚上11時59分於品牌網址http://allover.world/上作限時預訂！