教主Anson Lo盧瀚霆首推個人服裝品牌ALLOVER 27/1中午12時起開放預訂 即睇必買單品！

品牌以「ALLOVER」作為命名，既藏著「AL LOVER」（AL 為 Anson Lo 名字縮寫） 的密碼，也有「全部」、「遍佈」的意思，以時裝探索人與人之間微妙的情感，希望透過設計把對時裝的熱情及愛傳遍世界每一個角落。

「ALLOVER」品牌創辦人盧瀚霆表示︰「由最初構思這個品牌開始，便認定以『愛』為主軸。在我心目中，時裝並沒有一個特定潮流，只要你對任何一種穿搭形式有足夠熱愛，那種穿搭就是你自己的潮流。所以在我的品牌裡，『愛』這元素才是最關鍵。」