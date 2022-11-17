教你5個緩解便秘運動+按摩手法 輕鬆脫離便秘困擾 原來做Sit up都有用！

香港人生活節奏急促，長期作息不定時及飲食不均衡都會令到便秘問題加劇，不但影響腸臟健康，甚至會引起皮膚、口臭、身體代謝等問題。以下就整合了5個緩解便秘的運動及按摩手法，幫助大家可以脫離便秘困擾。

緩解便秘｜仰臥起坐 如果有便秘的問題，可以在睡前進行仰臥起坐運動，促進腸臟上下移動及腹肌活動，不但可以幫助胃部及腸臟蠕動，同時可以改善血液循環，促進消化，從而改善便秘問題。

緩解便秘｜慢跑／快步行 不少人都有在飯後便坐下休息的習慣，但身體缺乏運動卻容易導致便秘問題，因此建議可以在飯後休息30分鐘後進行慢跑或快步行。與一般跑步不同，慢跑或快步走需要使用全身肌肉及運用腹部肌肉發力，除了可以促進腸胃蠕動外，還有助刺激消化液分泌，幫助緩解便秘問題。

緩解便秘｜空中單車 針對腹部或腿部減肥的時候，不少導師都會建議使用空中踩單車的動作，而由於蹬腿時會對腹部造成一定的拉扯，因此有助促進腸臟蠕動，不但可以舒緩便秘問題，亦有一定的減肥效果，特別適合減肥人士。

緩解便秘｜揉搓大腸+輕按小腸 如果有便秘問題，體內邊有一定的氣體及宿便，特別在大腸位置更是有比較硬的情況出現，而用力揉搓大腸便可幫助大腸蠕動，令便秘問題得到改善。而按摩小腸位置則可幫助消化，為排便做好準備。按摩小腸的時候，應該以肚臍為中心點，在肚臍2-3cm的位置以手指指腹順時針按壓，若遇上按壓處較為硬的地方，可以適當加重力度，幫助排便暢通。