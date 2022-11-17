熱門搜尋:
C觀點 亞洲七人欖球賽 正義迴廊 馬斯克 姜濤 澐璟 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2022-11-17 12:00:00

教你5個緩解便秘運動+按摩手法 輕鬆脫離便秘困擾 原來做Sit up都有用

分享：
教你5個緩解便秘運動+按摩手法 輕鬆脫離便秘困擾 原來做Sit up都有用！

教你5個緩解便秘運動+按摩手法 輕鬆脫離便秘困擾 原來做Sit up都有用！

香港人生活節奏急促，長期作息不定時及飲食不均衡都會令到便秘問題加劇，不但影響腸臟健康，甚至會引起皮膚、口臭、身體代謝等問題。以下就整合了5個緩解便秘的運動及按摩手法，幫助大家可以脫離便秘困擾。

緩解便秘｜仰臥起坐 

如果有便秘的問題，可以在睡前進行仰臥起坐運動，促進腸臟上下移動及腹肌活動，不但可以幫助胃部及腸臟蠕動，同時可以改善血液循環，促進消化，從而改善便秘問題。

仰臥起坐時通過拉扯腹部肌肉，有助促進腸臟蠕動。 長期運動的話還可以養成腹肌。 進行仰臥起坐時需要注意姿勢，以免受傷。

緩解便秘｜慢跑／快步行

不少人都有在飯後便坐下休息的習慣，但身體缺乏運動卻容易導致便秘問題，因此建議可以在飯後休息30分鐘後進行慢跑或快步行。與一般跑步不同，慢跑或快步走需要使用全身肌肉及運用腹部肌肉發力，除了可以促進腸胃蠕動外，還有助刺激消化液分泌，幫助緩解便秘問題。

飯後慢跑可以幫助消化。 除了使用全身肌肉外，重點在於腹部的肌肉運用。 建議可以與家人或朋友一起運動，增加動力。

緩解便秘｜空中單車 

針對腹部或腿部減肥的時候，不少導師都會建議使用空中踩單車的動作，而由於蹬腿時會對腹部造成一定的拉扯，因此有助促進腸臟蠕動，不但可以舒緩便秘問題，亦有一定的減肥效果，特別適合減肥人士。

空中踩單車的運動可以在床上進行。 拉伸腹部的動作有助促進腸臟蠕動 長期運動亦有養成腹肌的效果。

緩解便秘｜揉搓大腸+輕按小腸

如果有便秘問題，體內邊有一定的氣體及宿便，特別在大腸位置更是有比較硬的情況出現，而用力揉搓大腸便可幫助大腸蠕動，令便秘問題得到改善。而按摩小腸位置則可幫助消化，為排便做好準備。按摩小腸的時候，應該以肚臍為中心點，在肚臍2-3cm的位置以手指指腹順時針按壓，若遇上按壓處較為硬的地方，可以適當加重力度，幫助排便暢通。

按摩大腸的時候可以更加用力。 日常補充充足的水份可以防止便秘問題。 當遇到過硬的位置，可以用力按壓。

緩解便秘｜按摩結腸

腸臟的各處有各自的作用，而結腸通常是用來儲存廢物，亦即是充滿宿便的地方。當遇到便秘問題時，結腸位置通常會呈非常硬的狀態，而通過按摩結腸，便有助將宿便排出。按摩的時候建議以側臥的方式進行按摩，將身體以手叉腰側臥的形式向右躺下，左手用力按壓腰部，令結腸受到刺激，透過解決宿便，幫助改善便秘問題。

如果有便秘問題，結腸位置通常會呈非常硬的狀態。 多吃具有豐富食物纖維的水果可以幫助改善便秘。 西梅或西梅汁對改善便秘特別有幫助。
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受