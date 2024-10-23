教大宣布明年開辦3課程 教育學士成雙學位課程

教大日前宣布由明年開始，現有的13個五年制教育學士學位課程，將全線成為雙學位課程，透過融合與教育學士相關的非教育學位，使學生在深化既有教育主科知識能力同時，更具有多元知識，於日後成為老師時可將相關知識授予學生。修讀五年制教育學士雙學位課程的學生亦須參與非教育學位的實習，於社會汲取經驗及擴闊視野。部分課程整合後，畢業生可同時教授小學及中學課程，以滿足教育界對專業教師的更高要求。

教大明年同時開辦3個新課程，包括：

言語病理學及復康榮譽理學士課程: 是教大首個整合言語病理學、復康和心理學的學士課程，它以跨專業的模式培養言語專業人才，以應對全球醫療及康復領域不斷變化的需求。

數碼中國文化與傳意榮譽文學士課程：培養學生具備中國語言學、語言、文化與媒體及數碼素養能力，使學生既能了解中國傳統文化的底蘊，亦能掌握國際視野及在地觀點。

及個人理財榮譽文學士課程：是教大首個替代傳統「以企業為中心」，而針對「個人以及家庭」的金融課程，課程包括全球金融服務業的最新發展，包括金融科技、風險管理、財富管理、投資分析以及綠色和可持續發展金融。