教大研發全球首款ADHD智能背心 最多減54%過度活躍行為

教大成功研發全球首款可改善ADHD學童專注力及行為的智能背心，結合團隊開發的AI技術，最多可減少學童54%過度活躍舉動。團隊指項目突破性在於，透過AI及大量數據區分學生的「可接受活動」與「過度活躍行為」，並於適當時機振動提醒。研究團隊會繼續提升偵測準確度，並研究加入追蹤眼部活動等功能，幫助更多專注力不足學生。

教大成功研發全球首款可改善ADHD學童專注力及行為的智能背心。

估計6.4%香港兒童及青少年患ADHD

專注力不足及過度活躍症（ADHD）是全球最常見的兒童期神經發展障礙之一。全球約有7.6%的3至12歲兒童受ADHD影響，估計6.4%香港兒童及青少年患有ADHD，這對他們的學習與社交關係造成影響。

15 萬樣本供AI分析

項目由教大數學與資訊科技學系副教授傅弘博士領導，聯同香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）合作進行，早前完成第一階段研究。團隊同時與教育心理學、健康與運動科學、神經心理學及臨床科學等領域專家合作，將學童課堂上常見行為與過度活躍舉動分類，再以真人模擬生成近15萬個行為樣本，供AI進行大數據模型訓練，提升偵測問題行為的準確度。

課堂不專心不等同患ADHD

智能背心於肩部與背部設有兩個六軸慣性測量單元（IMU），收集軀幹及核心肌肉活動數據。當系統偵測到過度活躍行為時，背心內的馬達會輕微振動，提醒學生，毋須老師額外點名或公開提醒，減低負面標籤。背心採用透氣布料，外觀與普通背心無異，方便學童長時間穿著及不引起額外關注。傅弘博士表示，學生不專注和活躍行為不等同患上ADHD，能否準確識別過度活躍行為，對改善學生課堂表現十分重要。