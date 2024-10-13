教學法｜瑞吉歐教學法 視環境為幼兒第3位老師 鼓勵用多種方式表達自己 一文看清瑞吉歐教育法

瑞吉歐教學法是歐洲名牌教學法，不少歐洲幼稚園均採用此教學法。瑞吉歐教學法強調小朋友的潛能和社會環境對學習的重要性。位於意大利的瑞吉歐幼兒學校在1911年被美國新聞周刊（Newsweek）譽為世界最佳學校之一。以下一文了解瑞吉歐教學法起源、特點及與其他教學法的分別。

瑞吉歐教學法起源 瑞吉歐教學法源自上世紀40年代的意大利瑞吉歐·艾米利亞（Reggio Emilia）地區。該方法是由當地的教育者和社區共同發展的，旨在為戰後嬰兒和幼兒提供優質的教育。其創始人盧奇亞·阿爾比（Loris Malaguzzi）強調孩子的潛能和社會環境對學習的重要性。

瑞吉歐教學法特點｜以孩子為中心 在瑞吉歐教學法內，老師重視每個孩子的興趣和需求，讓他們主導學習過程。 瑞吉歐教學法特點｜環境作為第三位教師 課室設計美觀且功能性強，鼓勵學生探索和互動，提供豐富的學習材料。

瑞吉歐教學法特點｜合作學習

瑞吉歐教學法鼓勵師生間、同儕間、教師間、專家與老之師間的合作關係、家長高度參與，加上學校與社區間的關係之間的合作與交流，強調社交互動。

瑞吉歐教學法特點｜方案學習

不少人認為「方案教學」就是瑞吉歐幼兒教育的靈魂與核心。始創人馬拉古齊（Malagucci）認為知識的產生不單單是由成人直接教導，應是基於老師及學生的互動建立。學生通過長期的項目來深入探索特定主題，學生可以在這一過程中進行多方面的學習。

瑞吉歐教學法特點｜多種表達方式

馬拉古齊說：「孩子有一百種語言，一百雙手，一百種思想，一百種思考、遊戲與表達的方式。」瑞吉歐教學法鼓勵學生用多種方式表達自己，包括語言、藝術、戲劇等，重視「100種語言」的理念。對於未具備書寫與閱讀能力的幼兒而言，使用視覺與圖像語文來表達對世界的探索或理解是最直接有力的。 瑞吉歐教學法特點｜教師作為合作者

教師在學習過程中與孩子共同探索，觀察並支持他們的學習，而不是單向傳授知識。

瑞吉歐教學法特點｜重視文件記錄 「文件」是指兒童使用各種媒介做探索的圖畫、圖像照片等。瑞吉歐的老師會仔細保存兒童學習過程的各項文件資料。老師之間藉著文件的討論，交換意見與心得，以評估自己的教學工作，增進專業知識。學生同時有再次反思的機會外，也幫助老師瞭解學生的學習情況與需求。

瑞吉歐教學法好處｜ 促進自主性 學生在主導學習的過程中，培養了自主學習的能力和自信心。 瑞吉歐教學法好處｜提升社交技能 透過合作學習和交流，學生的社交能力和情感智力得以提高。 瑞吉歐教學法好處｜激發創造力 提供多樣化的表達方式，鼓勵學生用創造性的方法來解決問題。 瑞吉歐教學法好處｜深入理解 項目式學習使學生能夠深入探索特定主題，加深對知識的理解和應用。 瑞吉歐教學法好處｜全人發展 這種方法重視學生的整體發展，包括情感、社會和認知等多方面的成長。

瑞吉歐教育法（Reggio Emilia Approach）和華德福教育法（Waldorf Education）都是以兒童為中心的教育理念，看似理念相近，但它們在理念、實踐和課程設計上存在一些顯著的差異。 與華德福教育法差異｜教育理念

瑞吉歐教育法：

強調孩子的主導地位，認為每個孩子都有獨特的潛能。

重視社會交互和合作學習，鼓勵孩子在小組中共同探索。

華德福教育法：

強調全面發展，重視智力、情感和靈性三方面的均衡成長。

注重藝術和創造力的培養，並強調與自然的聯繫。

與華德福教育法差異｜課程設計

瑞吉歐教育法：

課程通常是項目式的，根據孩子的興趣和需求進行設計，鼓勵深入探索特定主題。

環境被視為「第三位教師」，課室設計注重美感和功能性，創造豐富的學習材料和空間。

華德福教育法：

課程設計遵循孩子的發展階段，強調各年齡層的適宜內容。

包含豐富的藝術和手工藝課程，注重感官體驗和自然學習。

與華德福教育法差異｜教師角色

瑞吉歐教育法：

教師作為合作者和觀察者，與孩子一起探索和發現，重視學生的意見。

華德福教育法：

教師通常擔任導師的角色，建立長期的師生關係，並引導孩子的學習。 無論選擇哪種教育方法，家長應根據孩子的個性、需求以及家庭的教育理念來決定。