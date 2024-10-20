教學法｜美國高廣度教學法 強調主動學習 香港幼稚園常用 一文看清高廣度教學法

在眾多的教學法之中，高廣度教學法較常被香港的幼稚園所採用，教學法強調學生主動學習，鼓勵他們在探索和互動中學習不同概念。以下一文了解高廣度教學法起源、特點及與其他教學法的分別！

高廣度教學法起源 高廣度教學法(High Scope)又稱為認知導向課程。在上世紀60年代，美國教育學者David Weikart及其同事汲取瑞士心理學家Piaget的教學理論所發展而成，教學法以主動學習為核心理論。

高廣度教學法特點｜計劃-行動-回顧循環(Plan-Do-Review) 高廣度教學法的核心是計劃-行動-回顧 的循環過程。學生上課時不是先翻開老師指示的書本頁數，而是首先按照各自的興趣計劃他們的活動，進行實際操作，最後在老師的帶領下回顧他們自己及同學的經驗。高廣度教學法有助加深學生理解和反思。 在整個過程中，學生會親自計劃、自由執行及解決檢討問題，培養學生的語言及解難能力，建立成功感及主動性，是傳統教學模式中較難建立。



高廣度教學法特點｜ 主動學習 教學法強調學生主動參與，老師則從旁觀察及協助，同時鼓勵他們通過探索、實驗和互動來學習。教師的角色是引導者和支持者，而不是傳授知識的主導者，一切以學生意願為先。

高廣度教學法特點｜ 環境設計 高廣度教學法強調創建一個豐富的學習環境，多元豐富的學習環境刺激幼兒發揮學習能力的主要因素，老師須提供多樣的學習材料和活動區域，讓學生能夠自由選擇和探索。現時不少香港幼稚園會利用課室角落或走廊設計學習區，讓學生在自由時間時能無拘無束探索及深化概念。 高廣度教學法特點｜ 家長參與 除了學校課程編排及老師的帶領外，教學法同樣重視家庭的參與，鼓勵家長與老師合作，共同支持學生的學習和發展。香港有幼稚園推行家長觀課，邀請家長到學校以學生身份參與課堂，讓家長更了解子女在校的一面。

高廣度教學法特點｜評估與反思 教師透過觀察和評估工具來了解孩子的學習進展，根據不同資料調整教學策略，以調整及滿足每個學生的學習需求及進程。香港幼稚園普遍有使用「兒童學習歷史檔案」，記錄學生表現及老師建議，父母與子女能回顧在校的改善及進步。 與瑞吉歐教學法的差異 瑞吉歐教學法（Reggio Emilia Approach）和高廣度教學法（HighScope）都以兒童為中心的教學方法，但它們在理念及實施方式存在顯著差異。 教學法差異 ｜教育理念 瑞吉歐教學法：強調學生表達能力和創造力，認為每個兒童都是有潛力的學習者，並且擁有多種表達方式（如藝術、語言、動作等）。這種方法重視社會互動和合作學習，並鼓勵孩子在探索中發現自己的興趣和能力。

高廣度教學法：強調主動學習和計劃-行動-回顧的循環過程，重視孩子在學習過程中的主動參與和反思。這種方法更注重結構化的學習環境和具體的學習目標。

教學法差異｜學習環境 瑞吉歐教學法：學習環境被視為「第3位老師 」，強調環境美學和功能性，鼓勵學生在一個富有啟發性的空間中學習。課室會展示學生作品，並提供多樣化物料供學生探索。 高廣度教學法：雖然重視學習環境，但更強調環境的結構化和組織性。學習區通常會根據不同的學習活動進行劃分，並提供具體的學習材料。 教學法差異｜ 課程設計 瑞吉歐教學法：課程通常是基於學生興趣題作課程設計導向，羅老師會根據學生探索和發現來調整課程內容。 高廣度教學法：課程設計則更為系統化，強調計劃-行動-回顧的循環，並有明確的學習目標和評估標準。