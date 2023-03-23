散水係時候？都要散得靚啲型啲 我愛農民曆ｘ香港維港凱悅尚萃酒店 ／ Pâtisserie Jane水果撻／日本直送SunLavieen／PHD 全部都係撻

Pâtisserie Jane 水果撻 系全新茶香+麻糬 本地人氣甜品網店Pâtisserie Jane堅持以低糖、少油及無添加防腐劑作主打，當中有人氣精緻手工撻禮盒，八款固有口味同時分為標準撻(直徑約7cm)及迷你撻(直徑約5cm)，最近更新增以茶香及加入不同夾心的款式，包括香芋黑糖麻糬撻、抹茶黑豆撻、紫薯焙茶麻糬撻，一啖咬落茶味輕輕滲出，配搭慕斯、軟糯麻糬及其他食材非常有層次，如果同事請到，必食這幾款！ 開放時間：上午9時至晚上7時（星期一至六）、中午12時至晚上7時（星期日及公眾假期） 官方網站：https://www.patisseriejane.com/ Instagram專頁：@patisseriejane Facebook專頁：@PatisserieJane.HK

日本直送芝士撻 窯燒朱古力撻 7 仔有得買 公司細人少少，去7仔買散水餅？其實一啲都唔失禮，只要你識揀！去開日本7仔都會搜羅凍櫃甜品，特別是塞滿大大嚿忌廉的卷蛋，價廉又物美，而香港的7仔最近亦不時「日本直送」各式甜品，今期就有人氣品牌SunLavieen打造的5款甜點，真材實料，包括用上北海道産生乳泡製的軟滑焦糖布丁撻，以六甲山麓牛乳及加納產可可豆朱古力製成的窯燒朱古力撻，另有澳洲忌廉芝士焗製的焗芝士撻，獨立包裝做散水餅一人一件，另有大件裝長崎蛋糕卷蛋及抹茶長崎蛋糕卷蛋。由於透過冷藏方法抵港，吃前需要於4-10℃雪櫃3至4小時解凍，啱晒忙緊未能即時享用的同事們，放耐小小都冇有怕！