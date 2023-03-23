散水係時候？都要散得靚啲型啲 我愛農民曆ｘ香港維港凱悅尚萃酒店 ／ Pâtisserie Jane水果撻／日本直送SunLavieen／PHD 全部都係撻

每到年頭都是轉職高峰時間，要告別並肩作戰無數日與夜的好同事，一件精緻的散水餅雖然算不上甚麼大禮，卻包含了你對同事們的謝意，真的一件都不能少！無論你是請人食或被請的那位，面對花多眼亂的散水餅都要識得揀！
搞鬼互動我愛農民暦
向來愛與不同界別合作的香港維港凱悅尚萃酒店，聯乘Instagram擁有超8萬粉絲的人氣插畫家 「我愛農民曆」 (@chume_calendar) 推出散水餅禮盒，是香港首間酒店推出與藝術家聯乘的散水餅禮盒。以幽默為主的禮盒附上一張「我愛農民曆」特別設計的「畫鬼腳」小遊戲及5款共20張幽默有趣的主題插畫卡紙，可寫上同事名字增加互動元素，貼心又搞鬼。
禮盒共有2款，所有糕餅均由酒店行政餅廚Kevin主理，可選杯子蛋糕或精緻蛋糕，每盒共有4款不同口味，即日起於酒店網上商店或致電The Farmhouse Deli訂購。
致電│3896 9896
Pâtisserie Jane水果撻系全新茶香+麻糬
本地人氣甜品網店Pâtisserie Jane堅持以低糖、少油及無添加防腐劑作主打，當中有人氣精緻手工撻禮盒，八款固有口味同時分為標準撻(直徑約7cm)及迷你撻(直徑約5cm)，最近更新增以茶香及加入不同夾心的款式，包括香芋黑糖麻糬撻、抹茶黑豆撻、紫薯焙茶麻糬撻，一啖咬落茶味輕輕滲出，配搭慕斯、軟糯麻糬及其他食材非常有層次，如果同事請到，必食這幾款！
開放時間：上午9時至晚上7時（星期一至六）、中午12時至晚上7時（星期日及公眾假期）
官方網站：https://www.patisseriejane.com/
Instagram專頁：@patisseriejane
Facebook專頁：@PatisserieJane.HK
日本直送芝士撻 窯燒朱古力撻 7仔有得買
公司細人少少，去7仔買散水餅？其實一啲都唔失禮，只要你識揀！去開日本7仔都會搜羅凍櫃甜品，特別是塞滿大大嚿忌廉的卷蛋，價廉又物美，而香港的7仔最近亦不時「日本直送」各式甜品，今期就有人氣品牌SunLavieen打造的5款甜點，真材實料，包括用上北海道産生乳泡製的軟滑焦糖布丁撻，以六甲山麓牛乳及加納產可可豆朱古力製成的窯燒朱古力撻，另有澳洲忌廉芝士焗製的焗芝士撻，獨立包裝做散水餅一人一件，另有大件裝長崎蛋糕卷蛋及抹茶長崎蛋糕卷蛋。由於透過冷藏方法抵港，吃前需要於4-10℃雪櫃3至4小時解凍，啱晒忙緊未能即時享用的同事們，放耐小小都冇有怕！
PHD 全部都係撻 有鹹有甜「憑撻寄意」 同#BFF 齊齊 #見字食撻
手拉薄餅專門店 PHD 由即日起於全線分店首推「全部都係撻」盒裝撻系列，集齊4款鹹甜口味，配上潮語搞笑插牌為派對聚會添上一份趣味，而全新「散水撻」包裝更適合向同事臨別秋波時「憑撻寄意」！全新「全部都係撻」6件及12件盒裝撻，包括芝士肉醬薯蓉撻、惹味濃郁的咖喱雞撻、「芝」味濃厚的日式芝士撻和香甜軟滑的朱古力軟心葡撻，一盒熱騰騰香噴噴有鹹有甜滿足所有同事口味！而玩味十足的插牌，包括開P首選的「全部都係撻」主題與食得又睇得，慶祝你終於走得甩的「散水」主題。
全部都係撻 (12件) 咖喱雞撻(3件)、芝士肉醬薯蓉撻 (3件)、朱古力軟心葡撻(3件)、日式芝士撻 (3件) $157