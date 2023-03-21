散水係時候？都要散得靚啲型啲

每到年頭都是轉職高峰時間，要告別並肩作戰無數日與夜的好同事，一件精緻的散水餅雖然算不上甚麼大禮，卻包含了你對同事們的謝意，真的一件都不能少！無論你是請人食或被請的那位，面對花多眼亂的散水餅都要識得揀！

搞鬼互動我愛農民暦

向來愛與不同界別合作的香港維港凱悅尚萃酒店，聯乘Instagram擁有超8萬粉絲的人氣插畫家 「我愛農民曆」 (@chume_calendar) 推出散水餅禮盒，是香港首間酒店推出與藝術家聯乘的散水餅禮盒。以幽默為主的禮盒附上一張「我愛農民曆」特別設計的「畫鬼腳」小遊戲及5款共20張幽默有趣的主題插畫卡紙，可寫上同事名字增加互動元素，貼心又搞鬼。

禮盒共有2款，所有糕餅均由酒店行政餅廚Kevin主理，可選杯子蛋糕或精緻蛋糕，每盒共有4款不同口味，即日起於酒店網上商店或致電The Farmhouse Deli訂購。

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