數碼港餐廳｜哥基犬主題Cafe「Stumpy Bakery」登陸數碼港 超可愛哥基屁屁包$30/個 寵物友善餐廳推介

哥基犬外形得意可愛，不少人都是牠們的粉絲。數碼港近來就有一間以哥基犬為主題的西式烘焙咖啡店Stumpy Bakery開業，提供多款簡單而美味的輕食，包括即訂即製的快速三文治、健康沙律、意粉、烘焙麵包和咖啡，當中必試超可愛哥基屁屁包，可以打卡之餘又飽肚。以後無論是去數碼港野餐，又或是附近的上班族都多一個餐飲選擇！

數碼港餐廳推介｜Stumpy Bakery哥基犬主題Cafe

如果想帶同寵物同數碼港郊遊放電，Stumpy Bakery是一間寵物友善的咖啡店，絕對歡迎寵物到店舖光顧。創辦人 Louis Lam 受到自己的愛犬哥基 Rambo 的可愛日常以及其對麵包的鍾情啟發，為一眾港人打造一個充滿可愛哥基犬元素和各種烘焙美食的休閑空間，哥基犬粉絲必去！食物選擇豐富，意粉方面有酸甜開胃的番茄牛肉醬意粉（$99）或素食友好的堅果香蒜意粉（HK$88）最適合不過。除了之外，店舖亦提供多款滋味三文治，包括搭配醃紅洋蔥、菠菜和忌廉芝士的煙三文魚比高包（$110），加入法式第戎芥末醬、車打芝士和酸菜的燒牛肉意大利軟包（$118），以及經典的水牛芝士、番茄和火箭菜卡布里意大利軟包（$68）。另外必試招牌貨哥基屁屁包（$30），麵包香甜鬆軟，造型可愛！

Stumpy Bakery

地址：薄扶林數碼港道 100 號數碼港商場 1 樓 105 號舖

營業時間：

星期一至五：早上 8 時 30 分至晚上 7 時

星期六至日：早上 10 時至晚上 6 時電話：+852 5646 3727