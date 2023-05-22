數碼港x法國五月美食薈化身「法國氣泡市集」 20個美酒品牌駐場 香檳露營禮籃預購隨時野餐！

踏入法國五月，濃濃的法國氣息充斥大街小巷，從藝術音樂至美酒佳餚，讓人彷如置身法國。今年，法國五月美食薈將邁向第十四屆，今年的主題酒選是氣泡酒，希望透過平易近人的餐飲體驗，把藝術呈現在餐盤上，為大眾呈獻法國不同產地的氣泡酒。今年，數碼港商場就聯乘美食薈，搖身一變成為法式街頭，於下周長假期5月26至28日及父親節6月17至18日兩個週末，聯乘法國五月美食薈打造「法國氣泡市集」，搜羅來自法國各地共20個氣泡酒品牌，包括香檳界中的低調貴族Ayala、近年大熱的香檳新貴 Barons de Rothschild、英國皇室御用的香檳酒商Bollinger、口感優雅具風土特色見稱的Franck Bonville、以生產最精緻及高品質香檳為目標的 Gonet-Medeville、成立接近280年的 Moët & Chandon及法國銷量排行第一的 Nicolas Feuillatte等。

除了香檳，當然不少得女生至愛的Rosé，多次於世界葡萄酒比賽奪獎的Berne、普羅旺斯粉紅酒的王者Château d'Esclans 和新興精品酒莊Château Leoube將帶來多款Rosé，屆時大家可於草地上品嘗美美的粉紅酒。此外，讓調酒師愛不釋手且產量珍貴的品牌St. Germain亦會現身，只要加上蘇打水，即帶來另一風味的法式氣泡酒。