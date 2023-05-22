數碼港x法國五月美食薈化身「法國氣泡市集」 20個美酒品牌駐場 香檳露營禮籃預購隨時野餐！

踏入法國五月，濃濃的法國氣息充斥大街小巷，從藝術音樂至美酒佳餚，讓人彷如置身法國。今年，法國五月美食薈將邁向第十四屆，今年的主題酒選是氣泡酒，希望透過平易近人的餐飲體驗，把藝術呈現在餐盤上，為大眾呈獻法國不同產地的氣泡酒。今年，數碼港商場就聯乘美食薈，搖身一變成為法式街頭，於下周長假期5月26至28日及父親節6月17至18日兩個週末，聯乘法國五月美食薈打造「法國氣泡市集」，搜羅來自法國各地共20個氣泡酒品牌，包括香檳界中的低調貴族Ayala、近年大熱的香檳新貴 Barons de Rothschild、英國皇室御用的香檳酒商Bollinger、口感優雅具風土特色見稱的Franck Bonville、以生產最精緻及高品質香檳為目標的 Gonet-Medeville、成立接近280年的 Moët & Chandon及法國銷量排行第一的 Nicolas Feuillatte等。
除了香檳，當然不少得女生至愛的Rosé，多次於世界葡萄酒比賽奪獎的Berne、普羅旺斯粉紅酒的王者Château d'Esclans 和新興精品酒莊Château Leoube將帶來多款Rosé，屆時大家可於草地上品嘗美美的粉紅酒。此外，讓調酒師愛不釋手且產量珍貴的品牌St. Germain亦會現身，只要加上蘇打水，即帶來另一風味的法式氣泡酒。
數碼港化身法國氣泡市集│酒塞「Upcycle」工作坊+電影播放 兩款價格露營禮籃預購
美酒佳餚外，市集亦設有手作工作坊，讓大家花點創意和心思將酒塞「Upcycle」，變為家中的法式擺設，市集更定時放映電影。爲了讓各位連同親朋好友和毛孩可以更好融入法式休閒氛圍，數碼港商場更特意準備兩款野餐禮籃供大家預購，於草地上一邊品嘗美酒佳餚，一邊感受陽光及微風，享受與親朋好友相處的野餐時光：愛酒之人可選擇$620的香檳露營禮籃，當中不僅包括各種野餐用品如餐具，野餐墊等，亦包括法式熟食冷肉拼盤及自選香檳一瓶，可是物超所值！如果物一家大小，希望共聚天倫之樂，亦可選擇$480的家庭歡聚禮籃，禮籃同樣包括野餐用品及熟食冷肉拼盤，以及一張港幣200元正的兌換券，換領市集内的飲品及佳餚。
網址：https://www.frenchgourmay.com/
「法國氣泡市集French Bubble Market」
日期：2023年5月26至28日及6月17至18日
地點：數碼港商場4樓平台
開放時間：下午1時至7時