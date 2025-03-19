文華餅店置地廣塲開期間限定店 限定版鹹蛋黃蛋奶凍肉鬆牛角包+蘋果撻

文華餅店fans有好消息！香港文華餅店在同區中環置地廣場開期間限定店，帶來兩款限定甜點，包括鹹蛋黃蛋奶凍肉鬆牛角包以及蘋果撻獨家限量發售。



鹹蛋黃結合香草蛋奶凍 其中鹹蛋黃蛋奶凍肉鬆牛角包，由高級糕點廚師Daniel Texter特別為期間限定店設計，用上他在香港最喜愛的鹹蛋黃，結合大溪地香草蛋奶凍，呈現如奶油般的細膩質感，再加入鹹香的豬肉鬆和清新的海藻，中西合璧，鹹甜交織，相當有獨特風味。

藝術靈感蘋果撻 配合三月藝術月，置地廣場與藝術家Lauren Tsai（蔡蘿倫）合辦獨家全球首個大型藝術裝置展《My Dream : Our Hill》。而Apple Elysium 蘋果撻是Daniel以Lauren Tsai的藝術願景為靈感而創作。蘋果撻以焦化忌廉牛油糖撻為基底，搭配鮮紅蘋果形狀的大溪地雲呢拿忌廉，烤蘋果置於草地狀海綿蛋糕上，在視覺與味覺上都帶來驚喜。每一口都吃到風味與質感的和諧融合，展現創意與工藝的精髓。

Apple Elysium 蘋果撻$88 每日限量發售20個，由3月24日至4月6日供應。

新店當然少不了糕點廚師精心製作的招牌1963文華芝士蛋糕、精選朱古力、其他糕點、三文治等，還有招牌玫瑰花瓣果醬和安德魯餅店的蛋撻，款式融合傳統與創新。



香港文華餅店期間限定店 地點：中環置地廣場中庭B樓B64-65號

營業日期：由即日起至5月31日

營業時間 ：

上午8時至晚上7時（星期一至五）

上午10時至下午6時（星期六、日及公眾假期）

備註:蘋果撻由3月24日至4月6日供應。