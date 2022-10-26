文青必備｜LOG-ON手帳節「Time On Paper 2023」 過百款不同國家人氣手帳、月曆 簡約風格/繪本角色/寵物

還有兩個月左右，2022年就來到結尾，近年興起「手帳文化」，透過編寫日程加上個人風格裝飾，令手帳不但實用，也成為重要回憶紀錄。「手帳聖地」LOG-ON由即日起至11月2日舉行「Time On Paper 2023」，由不同國家蒐羅過百款不同風格的手帳及月曆，包括Hobonichi，MIDORI及Traveler’s Notebook等，更有一系列創意文具和手帳裝飾，一眾文青不要錯過。

選擇手帳除了要考慮到實際用途和使用習慣外，也要突顯個人風格，LOG-ON挑選不同風格及設計的手帳，分別提供月間及周間版本選擇，同時亦準備了座枱或掛牆月曆以供選擇。