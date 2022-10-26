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生活
2022-10-26 13:00:51

文青必備｜LOG-ON手帳節「Time On Paper 2023」 過百款不同國家人氣手帳、月曆 簡約風格/繪本角色/寵物

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文青必備｜LOG-ON手帳節「Time On Paper 2023」 過百款不同國家人氣手帳、月曆 簡約風格/繪本角色/寵物

文青必備｜LOG-ON手帳節「Time On Paper 2023」 過百款不同國家人氣手帳、月曆 簡約風格/繪本角色/寵物

還有兩個月左右，2022年就來到結尾，近年興起「手帳文化」，透過編寫日程加上個人風格裝飾，令手帳不但實用，也成為重要回憶紀錄。「手帳聖地」LOG-ON由即日起至112日舉行「Time On Paper 2023」，由不同國家蒐羅過百款不同風格的手帳及月曆，包括HobonichiMIDORITravelers Notebook等，更有一系列創意文具和手帳裝飾，一眾文青不要錯過。

選擇手帳除了要考慮到實際用途和使用習慣外，也要突顯個人風格，LOG-ON挑選不同風格及設計的手帳，分別提供月間及周間版本選擇，同時亦準備了座枱或掛牆月曆以供選擇。

LOG-ON一年一度手帳季節 結集多個不同國家人氣手帳品牌

人氣繪本角色主題手帳及月曆

齊集人氣繪本角色，如Lulu豬、小王子、迪士尼好友和Sanrio角色等，多款更是日本直送，由封面至內頁均看到角色不同的可愛姿態，喚起「Kidults」的童心。

GREETING LIFE B6月間 HELLO MELLOW至BONFIRE手帳 $108 Lulu the Pig 座枱月曆及手帳 $98至118 小王子月間手帳（日本直送）$128 日本人氣角色Chiikawa 手帳及座枱曆 $108至198 比卡超月間手帳（日本直送）$128至138 多款Sanrio週間手帳及日曆 $68至198 角落生物座枱月曆 $68 亞美座枱月曆及坐枱曆（日本直送）$93 至198

文創者、上班族及型人追捧的設計風手帳

手帳文化界裡有不少人氣手帳本品牌，以滿滿的質感、從用家出發的超實用規間，和富藝術氣息的設計，備受藝文創作者追捧。這些手帳品牌包括廣受歐洲藝術家和知識份子喜愛的意大利品牌Moleskine傳奇筆記本；日本大熱、設計出千變萬化的重質感封套和手帳周邊的Hobonichi；對紙張品質高度講究的日本簡約風格品牌MIDORI，以及專為旅行愛好者而設的Travelers Notebook等。

HOBONICHI ORIGINAL手帳 $498至578 Traveler’s Notebook手帳及配件 $88至198 MIDORI 座枱月曆及月間手帳 $129至198 MIDORI MD 月間手帳 $128至278 MIDORI FLAT月間手帳 （日本直送） $119至139 HOBONICHI 月間手帳 $198至218 MOLESKINE x MISSONI聯名週間手帳 $528

奴才必備的寵物手帳及月曆

當生活苦悶繁忙的時候，如果打開手帳能看到可愛寵物的呆萌笑臉，煩惱都能一掃而空，LOG-ON為一眾愛動物人仕蒐羅了日本和台灣設計的寵物手帳和月曆。

日系立體座枱月曆 $98 犬川柳/貓川柳月間手帳（日本直送）$138 貓奴必備座枱月曆（日本直送）$98至108

工匠小熊Manual Factory Bear萬年曆

除一系列手帳月曆外，LOG-ON為工匠小熊Manual Factory BearMF Bear），推出自家產品MF個人化萬年曆（售價$128，換購價$68），採用木質紋理及壓克力的材質，無年份印刷，可年復一年使用，更可刻上加入個人化名字，兼具環保、實用及DIY元素。於LOG-ON門市購物滿$300或以上（包括指定筆記簿），可於海港城店免費享用雕刻服務一次，將平凡的筆記簿變成獨一無二的禮品。

MF 個人化萬年曆（售價：$128，換購價$68） LOG-ON 門市購物滿港幣$300或以上，可於海港城店免費享用雕刻服務一次

文具精品打造專屬手帳

Time On Paper 2023」同場加映多款文具，除了基本的文具、紙膠帶、印章、紙品類及手帳裝飾素材外，亦有多款來自英國品牌SUCK的創意文具，及Sou Sou X KOKUYO的文具配件等，讓顧客透過書寫、拼貼來打造獨一無二的手帳。

MIDORI B6 POCKET週間手帳–OJISAN $169 Sou Sou x KOKUYO 紙膠帶及文具 $15至38 Megivo 迷你多功能貼紙打印機 $399 HOBONICHI PLUS DECO RUSH $43 SUCK UK 錄音帶造型膠紙座 $218
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