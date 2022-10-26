文青必備｜LOG-ON手帳節「Time On Paper 2023」 過百款不同國家人氣手帳、月曆 簡約風格/繪本角色/寵物

還有兩個月左右，2022年就來到結尾，近年興起「手帳文化」，透過編寫日程加上個人風格裝飾，令手帳不但實用，也成為重要回憶紀錄。「手帳聖地」LOG-ON由即日起至11月2日舉行「Time On Paper 2023」，由不同國家蒐羅過百款不同風格的手帳及月曆，包括Hobonichi，MIDORI及Traveler’s Notebook等，更有一系列創意文具和手帳裝飾，一眾文青不要錯過。
選擇手帳除了要考慮到實際用途和使用習慣外，也要突顯個人風格，LOG-ON挑選不同風格及設計的手帳，分別提供月間及周間版本選擇，同時亦準備了座枱或掛牆月曆以供選擇。
人氣繪本角色主題手帳及月曆
齊集人氣繪本角色，如Lulu豬、小王子、迪士尼好友和Sanrio角色等，多款更是日本直送，由封面至內頁均看到角色不同的可愛姿態，喚起「Kidults」的童心。
文創者、上班族及型人追捧的設計風手帳
手帳文化界裡有不少人氣手帳本品牌，以滿滿的質感、從用家出發的超實用規間，和富藝術氣息的設計，備受藝文創作者追捧。這些手帳品牌包括廣受歐洲藝術家和知識份子喜愛的意大利品牌Moleskine傳奇筆記本；日本大熱、設計出千變萬化的重質感封套和手帳周邊的Hobonichi；對紙張品質高度講究的日本簡約風格品牌MIDORI，以及專為旅行愛好者而設的Traveler’s Notebook等。
奴才必備的寵物手帳及月曆
當生活苦悶繁忙的時候，如果打開手帳能看到可愛寵物的呆萌笑臉，煩惱都能一掃而空，LOG-ON為一眾愛動物人仕蒐羅了日本和台灣設計的寵物手帳和月曆。
工匠小熊Manual Factory Bear萬年曆
除一系列手帳月曆外，LOG-ON為工匠小熊Manual Factory Bear（MF Bear），推出自家產品MF個人化萬年曆（售價$128，換購價$68），採用木質紋理及壓克力的材質，無年份印刷，可年復一年使用，更可刻上加入個人化名字，兼具環保、實用及DIY元素。於LOG-ON門市購物滿$300或以上（包括指定筆記簿），可於海港城店免費享用雕刻服務一次，將平凡的筆記簿變成獨一無二的禮品。
文具精品打造專屬手帳
「Time On Paper 2023」同場加映多款文具，除了基本的文具、紙膠帶、印章、紙品類及手帳裝飾素材外，亦有多款來自英國品牌SUCK的創意文具，及Sou Sou X KOKUYO的文具配件等，讓顧客透過書寫、拼貼來打造獨一無二的手帳。