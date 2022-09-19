文青打卡 親子活動 名牌pop up 國慶周末好去處

下個星期就是十一國慶，今年打工仔攞一日假便可一連放4日，現在是時候安排一下假日行程。
山頂秋日「悠」
山頂是外國遊客來港的必遊景點之一，適逢第六代纜車8月尾重開，順便到太平山山頂一覽香港迷人景色，加上山頂廣場正舉行「山頂‧秋日悠」活動，特備9個別具特色、富有文藝玩味的體驗工作坊及有益身心的活動，不妨跟另一半或親朋戚友上山頂玩一轉，或有不一樣的新體會！
打卡秘境GO Museum
講到香港打卡好去處，山頂本身已是一個打卡朝聖熱點，而廣場二樓的「GO Museum光影藝術館」以Cyber X 2.0元宇宙主題，與本地藝術家創作的七個光影藝術裝置配合強勁音響，組成張力爆棚的視覺及聽覺體驗，透過手舞足蹈，會產生不同形態和變化，隨意就能拍出美照！查詢：https://www.hanglungmalls.com
MARNI快閃店登陸太古城
經常到各地快閃登場的MARNI MARKET，今次驚喜現身太古城中心。由即日至10月16日，多款家具、家居飾品及手袋是首次在香港亮相，將時尚及傳統工藝結合，由哥倫比亞匠人手工打造出獨一無二的作品，大膽混搭不同材質和色彩，帶來別具個性的印花圖案設計和造型。
活動詳情：
日期：即日至10月16日
時間：11am-8pm (周一至周四)
11am-9pm (周五至周日及公眾假期)
現崇山秋冬文青周末藝術時光
踏入熱辣辣的初秋，黃大仙現崇山商場變身成一個適合一家大細學習玩樂的親子新國度，由即日至12月，商場上映連串以秋冬文青藝術的主題活動，包括9、10月舉行的風鈴秋祭；11、12月舉行的民坊小小造星Be a Junior Star，讓大家感受下文藝氣息！
時間：9月24日及10月8日(周六)2-4pm
名額：16名
費用：於民坊旗下任何商場以電子消費滿100港元，即可免費登記參與。
網上報名：https://forms.gle/TUW4ZhXNr3a7yUn59
查詢：2321 8318
民坊小小造星Be a Junior Star
與香港兒童表演藝術交流協會合作，在商場舉辦兒童版全民造聲比賽，讓一群富有表演慾的小朋友，齊齊參與聖誕造星比賽，成為民坊小小明日之星。
參賽者需要於網上報名並交一段不少於1分鐘的表演短片以參加初賽，主要分唱歌和跳舞兩大範疇，並由評判挑選出10位參賽者進入決賽，同時大會將邀請專業唱歌及跳舞導師，為參加者提供唱歌或跳舞訓練，為決賽做準備。
年齡：6-12歲(以個人或團體(2-5人)報名)
網上報名：https://kiddiehub.bulbulbuy.com/
費用：免費
報名截止日期：10月30日