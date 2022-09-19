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生活
2022-09-19 19:37:22

文青打卡 親子活動 名牌pop up 國慶周末好去處

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山頂廣場的秋日悠共9項體驗工作坊及有益身心的活動。

下個星期就是十一國慶，今年打工仔攞一日假便可一連放4日，現在是時候安排一下假日行程。

山頂秋日「悠」

山頂是外國遊客來港的必遊景點之一，適逢第六代纜車8月尾重開，順便到太平山山頂一覽香港迷人景色，加上山頂廣場正舉行「山頂‧秋日悠」活動，特備9個別具特色、富有文藝玩味的體驗工作坊及有益身心的活動不妨跟另一半或親朋戚友上山頂玩一轉，或有不一樣的新體會！

打卡秘境GO Museum

講到香港打卡好去處，山頂本身已是一個打卡朝聖熱點，而廣場二樓的「GO Museum光影藝術館」以Cyber X 2.0元宇宙主題，與本地藝術家創作的七個光影藝術裝置配合強勁音響，組成張力爆棚的視覺及聽覺體驗，透過手舞足蹈，會產生不同形態和變化，隨意就能拍出美照！查詢：https://www.hanglungmalls.com  

打卡秘境「GO Museum光影藝術館」內的七個光影藝術裝置會隨着擺動產生出不同形態和變化。

MARNI快閃店登陸太古城

經常到各地快閃登場的MARNI MARKET，今次驚喜現身太古城中心。由即日至1016，多款家具家居飾品及手袋是首次在香港亮相，將時尚及傳統工藝結合，由哥倫比亞匠人手工打造出獨一無二的作品，大膽混搭不同材質和色彩帶來別具個性的印花圖案設計和造型。

快閃market用玫瑰粉及綠松色的棋盤格紋設計為主，綠松色金屬架及銀箔地面構成強烈對比，整體氛圍繽紛玩趣。

除了編織產品外，人氣款式Tropicalia手袋、Jacquard手挽袋、Pablo運動鞋、太陽眼鏡等，是迎接初秋的時尚造型。

活動詳情：

日期：即日至1016

時間11am-8pm (一至)

11am-9pm (五至公眾假期)

現崇山秋冬文青周末藝術時光

踏入熱辣辣的初秋，黃大仙現崇山商場變身成一個適合一家大細學習玩樂的親子新國度，由即日至12月，商場上映連串以秋冬文青藝術的主題活動，包括9、10月舉行的風鈴秋祭；11、12月舉行的民坊小小造星Be a Junior Star，讓大家感受下文藝氣息！

期間限定風鈴迴廊：這裡展出超過100個祈願風鈴的木迴廊，七彩繽紛的風鈴隨風搖曳呈現初秋的納涼感，在現崇山一起抓住秋天的尾巴。

秋系風鈴工作坊：一個治療性的娛樂，既減輕壓力又能抒發內心感受，讓參加者設計屬於自己的秋系風鈴。

時間：9月24日及10月8日(周六)2-4pm

名額：16名

費用：於民坊旗下任何商場以電子消費滿100港元，即可免費登記參與。

網上報名：https://forms.gle/TUW4ZhXNr3a7yUn59

查詢：2321 8318

民坊小小造星Be a Junior Star

與香港兒童表演藝術交流協會合作，在商場舉辦兒童版全民造聲比賽，讓一群富有表演慾的小朋友，齊參與聖誕造星比賽，成為民坊小小明日之星。

 

參賽者需要於網上報名並交一段不少於1分鐘的表演短片以參加初賽，主要分唱歌和跳舞兩大範疇，並由評判挑選出10位參賽者進入決賽，同時大會將邀請專業唱歌及跳舞導師，為參加者提供唱歌或跳舞訓練，為決賽做準備。

年齡：6-12歲(以個人或團體(2-5人)報名)

網上報名：https://kiddiehub.bulbulbuy.com/

費用：免費

報名截止日期：10月30日

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