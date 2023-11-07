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生活
2023-11-07 15:58:54

新世界《皇都之夜2023》沉浸式歌舞晚宴 展現皇都戲院魅力 保育世界級古蹟

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皇都戲院

晚宴讓參與人士感受皇都戲院昔日輝煌經典。

新世界發展日前呈獻沉浸式歌舞晚宴《皇都之夜2023》，重現皇都戲院作為本港一級歷史建築及大型戲院的輝煌經典，向一代殿堂級演藝場地致敬。《皇都之夜2023》結合文化遺產、沉浸式表演與美酒佳餚，帶領參與人士穿越時空，重返昔日被稱為「小上海」的舊北角，感受該區於50年代「黃金時代」富人居所集中地的璀璨風情。透過表演、道具佈置、懷舊飲品小食及經典菜單，重塑出皇都戲院一幕幕經典場景。

皇都

請來新生代表演團隊，為《皇都之夜》的表演在懷舊背景下注入新元素。

重現昔日北角浮華魅力

《皇都之夜2023》於112日在HKGTA Town Club揭開序幕。晚宴於11月逢周五及周六晚舉行，邀得一眾商界、文化界人士及其他貴賓出席，一同支持文化遺產保育。

2020 年皇都戲院保育計劃開始至今，新世界發展的保育團隊從事大量歷史文化研究，包括搜集文物、歷史記錄和舊照片，以及記錄口述歷史等。在芸芸研究中獲得靈感，促成《皇都之夜2023》，展示及傳揚北角歷史文化遺產。

皇都

昔日豪華劇院化妝間的布局。

重溫昔日「小上海」絕代風華

晚宴帶領參與人士重返皇都戲院黃金時代，感受昔日「小上海」迷人風貌。甫踏進會場，華麗鏡子和復古梳妝台的豪華劇院化妝間即映入眼簾，讓人回想起昔日明星準備演出的經典場景。

烤栗子的香氣、以歷史古蹟為靈感的特調雞尾酒、匠心美饌和華麗的現場表演，為精彩晚上掀開序幕。沉浸式歌舞劇場故事中的主角思思，遠離家鄉追逐藝術夢想，經歷驚心動魄的過程，最終登上皇都舞台，一圓其夢。表演者身穿優雅的中國傳統旗袍，在懷舊場景中高唱《我的心裡只有你沒有他》、《夜上海》和《我要你的愛》等一系列50年代金曲，以歌聲引發觀眾共鳴。

皇都 皇都 皇都 皇都

不朽文化古蹟華麗蛻變

為保育及活化皇都戲院，新世界發展於2020年起與多方合作，深入探究皇都戲院的歷史，並集合建築保育、戲院及歷史等專家組成團隊，進行全面勘探及修復工程。目前已收集過百件與皇都戲院及「小上海」相關的物品，當中最受注目的是可直達超等座(Dress Circle)的奧的斯手動升降機(Otis manual lift)。該升降機於1950年代皇都翻新期間安裝，是香港現今少數僅存的手動升降機之一。此外，皇都初期採用了美國製造商Bodiform的戲院座椅，但研究發現，戲院其後改用香港本土均昌號公司生產的座椅。

預計2026年完成保育復修後，皇都戲院將重新開放，除保存升降機及戲院座椅等大型收藏品，亦將展出電影放映機、放映室物品、戲院海報等文物。參觀者除可鑑賞極具歷史意義的珍品，亦可參與導賞團，深入認識皇都戲院的輝煌歷史。

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