新世界《皇都之夜2023》沉浸式歌舞晚宴 展現皇都戲院魅力 保育世界級古蹟

新世界發展日前呈獻沉浸式歌舞晚宴《皇都之夜2023》，重現皇都戲院作為本港一級歷史建築及大型戲院的輝煌經典，向一代殿堂級演藝場地致敬。《皇都之夜2023》結合文化遺產、沉浸式表演與美酒佳餚，帶領參與人士穿越時空，重返昔日被稱為「小上海」的舊北角，感受該區於50年代「黃金時代」富人居所集中地的璀璨風情。透過表演、道具佈置、懷舊飲品小食及經典菜單，重塑出皇都戲院一幕幕經典場景。

重現昔日北角浮華魅力 《皇都之夜2023》於11月2日在HKGTA Town Club揭開序幕。晚宴於11月逢周五及周六晚舉行，邀得一眾商界、文化界人士及其他貴賓出席，一同支持文化遺產保育。 自2020 年皇都戲院保育計劃開始至今，新世界發展的保育團隊從事大量歷史文化研究，包括搜集文物、歷史記錄和舊照片，以及記錄口述歷史等。在芸芸研究中獲得靈感，促成《皇都之夜2023》，展示及傳揚北角歷史文化遺產。

重溫昔日「小上海」絕代風華 晚宴帶領參與人士重返皇都戲院黃金時代，感受昔日「小上海」迷人風貌。甫踏進會場，華麗鏡子和復古梳妝台的豪華劇院化妝間即映入眼簾，讓人回想起昔日明星準備演出的經典場景。 烤栗子的香氣、以歷史古蹟為靈感的特調雞尾酒、匠心美饌和華麗的現場表演，為精彩晚上掀開序幕。沉浸式歌舞劇場故事中的主角思思，遠離家鄉追逐藝術夢想，經歷驚心動魄的過程，最終登上皇都舞台，一圓其夢。表演者身穿優雅的中國傳統旗袍，在懷舊場景中高唱《我的心裡只有你沒有他》、《夜上海》和《我要你的愛》等一系列50年代金曲，以歌聲引發觀眾共鳴。