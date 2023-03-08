新代言｜舒淇任TOM FORD BEAUTY香氛與彩妝形象大使 性感演繹經典唇膏

繼孔劉之後，舒淇也加入TOM FORD BEAUTY的大家庭，成為品牌的香氛與彩妝形象大使。擁有性感豐唇的舒淇，在拍攝官方宣傳照時，塗上經典LIP COLOR TF16 SCARLET ROUGE，盡顯嫵媚性感。
能讓大牌TOM FORD BEAUTY看上的，必然有其個人特質，品牌形容舒淇具奢華質感和千變萬化的形象，多次登上時尚雜誌封面，作為國際知名演員的舒淇，更在過去作品中飾演過無畏女孩、成熟撩人的女性，甚至是嚮往自由的俠客等，將不同女性角色的內心世界挖掘得淋漓盡致。她憑藉電影《千禧曼波》、《最好的時光》、《刺客聶隱娘》入圍康城影展主競賽單元，更憑電影《最好的時光》獲得金馬獎最佳女主角。
在大銀幕以外，舒淇不單風情萬種，且擁有率直又敢愛敢恨的特質，多年來展現女性的不同面向，就如全新CHERRY私人調香系列：如ELECTRIC CHERRY 般活潑俏皮、如CHERRY SMOKE般嫵媚動人，在眼神流轉及舉手投足間完美融合LOST CHERRY與女性的綽約風姿。眼妝用上品牌性感的EYE COLOR QUAD HONEY MOON；唇間抹上經典LIP COLOR TF16 SCARLET ROUGE，盡顯她的懾人魅力。
舒淇表示，「很榮幸成為TOM FORD BEAUTY品牌香氛與彩妝形象大使。TOM FORD重新定義了21世紀的現代奢華。期待攜手開啟新旅程。」