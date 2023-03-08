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2023-03-08 19:32:54

新代言｜舒淇任TOM FORD BEAUTY香氛與彩妝形象大使 性感演繹經典唇膏

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新代言｜舒淇任TOM FORD BEAUTY香氛與彩妝形象大使 性感演繹經典唇膏

新代言｜舒淇任TOM FORD BEAUTY香氛與彩妝形象大使 性感演繹經典唇膏

繼孔劉之後，舒淇也加入TOM FORD BEAUTY的大家庭，成為品牌的香氛與彩妝形象大使。擁有性感豐唇的舒淇，在拍攝官方宣傳照時，塗上經典LIP COLOR TF16 SCARLET ROUGE，盡顯嫵媚性感。

能讓大牌TOM FORD BEAUTY看上的，必然有其個人特質，品牌形容舒淇具奢華質感和千變萬化的形象，多次登上時尚雜誌封面，作為國際知名演員的舒淇，更在過去作品中飾演過無畏女孩、成熟撩人的女性，甚至是嚮往自由的俠客等，將不同女性角色的內心世界挖掘得淋漓盡致。她憑藉電影《千禧曼波》、《最好的時光》、《刺客聶隱娘》入圍康城影展主競賽單元，更憑電影《最好的時光》獲得金馬獎最佳女主角。

舒淇加入TOM FORD BEAUTY的大家庭，成為品牌的香氛與彩妝形象大使。

舒淇加入TOM FORD BEAUTY的大家庭，成為品牌的香氛與彩妝形象大使。

在大銀幕以外，舒淇不單風情萬種，且擁有率直又敢愛敢恨的特質，多年來展現女性的不同面向，就如全新CHERRY私人調香系列：如ELECTRIC CHERRY 般活潑俏皮、如CHERRY SMOKE般嫵媚動人，在眼神流轉及舉手投足間完美融合LOST CHERRY與女性的綽約風姿。眼妝用上品牌性感的EYE COLOR QUAD HONEY MOON；唇間抹上經典LIP COLOR TF16 SCARLET ROUGE，盡顯她的懾人魅力。

舒淇表示，「很榮幸成為TOM FORD BEAUTY品牌香氛與彩妝形象大使。TOM FORD重新定義了21世紀的現代奢華。期待攜手開啟新旅程。」

TOM FORD BEAUTY LIP COLOR 16 SCARLET ROUGE TOM FORD BEAUTY LIP COLOR 16 SCARLET ROUGE
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