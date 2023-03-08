新代言｜舒淇任TOM FORD BEAUTY香氛與彩妝形象大使 性感演繹經典唇膏

繼孔劉之後，舒淇也加入TOM FORD BEAUTY的大家庭，成為品牌的香氛與彩妝形象大使。擁有性感豐唇的舒淇，在拍攝官方宣傳照時，塗上經典LIP COLOR TF16 SCARLET ROUGE，盡顯嫵媚性感。

能讓大牌TOM FORD BEAUTY看上的，必然有其個人特質，品牌形容舒淇具奢華質感和千變萬化的形象，多次登上時尚雜誌封面，作為國際知名演員的舒淇，更在過去作品中飾演過無畏女孩、成熟撩人的女性，甚至是嚮往自由的俠客等，將不同女性角色的內心世界挖掘得淋漓盡致。她憑藉電影《千禧曼波》、《最好的時光》、《刺客聶隱娘》入圍康城影展主競賽單元，更憑電影《最好的時光》獲得金馬獎最佳女主角。