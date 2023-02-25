新代言｜Whitney Peak任Chanel COCO MADEMOISELLE系列香水代言人 新髮香噴霧3月1日登場

CHANEL宣布由新版《花邊教主》的女主角(Gossip Girl)、僅20歲的加拿大演員Whitney Peak，擔任COCO MADEMOISELLE系列香水最新代言人。
Whitney Peak於2003年於烏干達坎帕拉出生，9歲偕家人移居加國後，開展演藝事業，直至2021年，成為新版《花邊教主》的主角之一而嶄露鋒芒。Whitney Peak與CHANEL的合作關係一直演變，由最初擔任美國品牌大使，繼而成為CHANEL 22手袋廣告靈感繆思，如今又成為COCO MADEMOISELLE系列香水最新代言人。
Peak認為，不囿於他人期望，純粹地追尋自己的路，是呵護自己的一種方式。她說：「對我而言，呵護自己不是留在家中敷面膜看電影。」她笑道：「我平時都會那樣做。呵護自己對我而言是做各種帶給我動力，令我發揮最佳表現、呈現我最真實一面的事。」這亦包括她所散發的香氣。她說：「我噴香水，是呵護自己的一種方式。我沐浴後，塗上潤膚霜、潤膚油，噴上香水，並把香水噴在衣服和頭髮。沒有香水，我就還未完整。」
COCO MADEMOISELLE Eau de Parfum的清新橙香與感性鮮明的廣藿香合奏交織香氣，明亮橙香原精活潑璀璨，澄明剔透中調糅合茉莉與玫瑰芳香，流暢過渡至廣藿香及香根草氣息，突顯至今成為經典的香氣結構。全新創作的COCO MADEMOISELLE髮香噴霧，將於下月1日起發售，為間每時每刻而設，散發極致優雅經典香氣，在舉手投足的瞬刻，締造柔和輕靈印象。