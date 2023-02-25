新代言｜Whitney Peak任Chanel COCO MADEMOISELLE系列香水代言人 新髮香噴霧3月1日登場

Peak認為，不囿於他人期望，純粹地追尋自己的路，是呵護自己的一種方式。她說：「對我而言，呵護自己不是留在家中敷面膜看電影。」她笑道：「我平時都會那樣做。呵護自己對我而言是做各種帶給我動力，令我發揮最佳表現、呈現我最真實一面的事。」這亦包括她所散發的香氣。她說：「我噴香水，是呵護自己的一種方式。我沐浴後，塗上潤膚霜、潤膚油，噴上香水，並把香水噴在衣服和頭髮。沒有香水，我就還未完整。」