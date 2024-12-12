新加坡旅游局推出「美食之都」主題活動 打造多元美食體驗/中環Whey在港歎盡新加坡星級滋味

新加坡旅遊局全新推出「美食之都」主題活動，展示新加坡的創新多元美食文化，邀請全球遊客品嚐獨特風味。想率先在港感受新加坡風味，亦可以到中環的米芝蓮一星新加坡餐廳Whey，以香港本地食材結合歐陸菜料理手法，重新詮釋新加坡地道風味，即睇詳請。

廚藝高手雲集新加坡 新加坡作為享譽國際的美食天堂，當地的美食佳餚結合多元文化及各國風情，不少米芝蓮指南、世界50最佳餐廳及酒吧、亞洲50最佳餐廳及酒吧盡在其中。不論從小販攤檔「A Noodle Story」至高級餐廳「Restaurant Labyrinth」，或是創意酒吧「Jigger & Pony」，各式餐飲場所都別具特色，反映新加坡的飲食文化多樣性及深度。 來到新加坡絕對不能錯過當地頂尖的餐飲體驗，當地業界翹楚致力為新加坡餐飲業帶來全新活力，當中包括：dessertbar創辦人Janice Wong，以其創意甜品和精緻的巧克力作品而聞名；Candlenut和 Pangium餐廳創辦人Malcolm Lee，致力於將傳統娘惹菜現代化；The Elephant Room創辦人Yugnes Susela，以新加坡小印度為靈感的全新雞尾酒吧體驗。 新加坡美食節目 提及新加坡美食之旅，除了到不同餐龐品嘗美食外，亦不少深入不同街區感受美食文化特色，亦可參與新加坡美食節和Brewnanza Fest，開展一場刺激味蕾的奇幻旅程。

於香港體驗新加坡風味美食 想率先於香港體驗新加坡風味，中環的米芝蓮一星新加坡餐廳Whey亦是其中一個好選擇！Whey由新加坡的年輕主廚Barry Quek掌舵，憑藉遊歷外地的烹飪經驗，Barry Quek專注呈獻非一般的新加坡風味，以香港本地食材結合新加坡美食元素，活用北歐料理手法及醃漬發酵技術，為現代歐陸菜注入創新活力。 Whey菜單亦不時推陳出新，本月全新菜單已隆重推出，為各位食客能體驗驚喜十足的新加坡美食。 亮點包括開胃小點蘇東撻，將魷魚與燒蒜蓉、韭菜油和馬來盞醬拌勻釀入撻內，佐以清新爽脆的青蘋果粒，口感層次豐富，頂層放上杏仁脆餅和魚子醬更添奢華感。另一款肉乾包以新加坡地道小吃為靈感，內含奶油乳酪、黑胡椒和Whey特製的肉乾，口感獨特，略帶辛辣感刺激味蕾。Whey必食推介更有每天新鮮出爐的黑果牛油麵包，質感鬆軟帶有微微可可味道，入口有牛油香甜味，可搭配自製發酵牛油及黑果醬享用，一試難忘。 另外亞參叻沙乾麵亦是另一亮點，清爽的冰鎮墨魚麵條拌入鮮豔的亞參醬汁， 配上羅望子、蝦醬和辣椒的完美融合，麵條非常彈牙。菜餚更以鮮嫩蒸鮑魚和酸醃韭菜點綴，相當開胃。最後不可錯過鮮嫩多汁的咖哩牛肋骨，選用澳洲M6牛肉精心醃製，入口即化，一旁的舞菇天婦羅十分酥脆，沾上酸醃大樹菠蘿泡沫形成清爽對比。香草飯亦是新加坡的常見特色菜餚。米飯融入濃郁椰子油香氣，再與自家製的干貝XO醬翻炒，加入烤椰絲、檳榔葉和姜花的香氣，增添不少層次。 最後不少得品嘗玉米雪糕作收尾，雪糕下擺放著特色新加坡甜點水粿，低層再鋪滿21年陳皮和白朱古力醬，搭配椰子脆餅和柑橘威化餅，交織美妙口感滋味。