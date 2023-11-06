新加坡旅遊好去處｜聖淘沙水上探險樂園 20,000條熱帶魚一齊浮潛＋海豚互動

新加坡旅遊設施配套完善，適合一家大小親子短途旅行放鬆一下！而除了在市區體驗當地特色文化外，新加坡的聖淘沙亦有很多好玩的旅遊景點值得大家安排行程。今次為大家推介新加坡水上探險樂園半天行程計劃，有刺激水上遊樂設施，也有海豚近距離互動體驗，更能和20,000條熱帶魚在指定區域浮潛，最後再去海洋館參觀學習海洋生態的知識，一次過感受多種海洋活動體驗！
文、相：Heidi
嗚謝：新加坡聖淘沙名勝世界
聖淘沙海豚園 近距離海豚互動體驗
新加坡水上探險樂園是全東南亞唯一一座結合海洋公園和水上樂園的園區，不但可以近距離和海洋生物互動，還可以暢玩水上遊樂設施。先帶大家去「聖淘沙海豚園」跟海豚見面，園內有超過20隻來自印度太平洋的「寬吻海豚」，由專業的海洋哺乳動物訓練員照顧，並為遊客提供多種海豚互動方案，希望可以在過程中讓人透過認識和了解海豚的身體構造與習性，推廣海洋生態保育，大人小朋友都可以有所得著！
推介參加海豚邂逅之旅，過程約20分鐘，遊客在訓練員的陪同下與海豚進行互動。進入園區後，先到指定區域換上潛水衣，再由訓練員講解注意事項後才可以正式下水。活動期間，海豚會出現和大家打招呼，大家可以用手輕輕觸摸牠們，經訓練員的指引用不同的手勢進行互動，最後更會有合照時間，整個體驗非常滿足！
超刺激水上探險樂園 無限任玩浮潛
探訪完海豚，我們再去「新加坡水上探險樂園」盡情遊樂！樂園入面有14個主題區，齊集多項遊樂設施，例如飛躍極限滑道、激流滑道等。如果想慢慢探索水上樂園，建議先沿著探險河流玩水泡飄浮，漂流穿過海底世界和透明隧道，欣賞周邊的海洋生物。想進一步享受水上遊樂活動，一定要參加水上樂園內的浮潛活動，大家可以在有近4米深的巨型水池中與20,000條熱帶魚一起游泳，就好像進入了海洋世界一樣美麗夢幻，重點是不設額外收費，入園即玩！另外聖淘沙名勝世界內亦設有海洋館，有海星、鯊魚、 水母等等海洋生物，裡面更設有科學實驗室，遊客能在此全方位學習海洋生態的知識，活動內容超豐富！