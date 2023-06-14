新加坡旅遊局x新航假期限定優惠 $4,799包機票+酒店+玩樂套票 盤點15大必去親子遊景點

新加坡旅遊局x新航假期限定優惠 $4,799起包機票+酒店+玩樂套票 盤點15大必去親子遊景點

下個月就是暑假，相信不少家庭已蠢蠢欲動，來個久違的親子遊旅行！新加坡旅遊局與新航假期合作，推出「暑假童遊新加坡」限定優惠，以優惠價訂購精選機票連親子酒店套票，更有玩樂套票。以下更為大家15大新加坡必去親子遊景點，即睇詳情！

新航假期特別推出「暑假童遊新加坡」限定優惠，以優惠價HK$4,799起訂購精選新加坡航空連親子酒店2晚套票、聖淘沙升級玩樂套票、海洋光譜號郵輪假期，更可以超抵價+HK$8起換購親子景點門票，包括全新 Kiztopia Marina Square 旗艦店室內兒童遊樂場兩小時體驗，令旅程更加充實！7月起，新加坡航空來往香港及新加坡將增至每日四班，免費登記成為KrisFlyer會員更享無限量機上Wi-Fi無線網路！

新加坡親子遊｜ 1. Pok é mon 主題新加坡纜車 新加坡花柏山纜車為慶祝50周年，特別誠邀「寵物寶可夢」一同打造主題限定車廂。由即日起至9月30日期間，往返花柏山、港灣巷、聖淘沙站的纜車車廂將會變身成精靈球！車箱内更設5大精靈主題，立即與小朋友捕捉Pokémon精靈球吧！

新加坡親子遊｜ 2. Avengers ： Beyond Earth ’ s Mightiest At Jewel 為紀念復仇者聯盟成立六十周年，星耀樟宜（Jewel）舉辦了漫威主題活動《Avengers：Beyond Earth’s Mightiest At Jewel》，特設5米高鋼鐵俠模型以及多個超級英雄打卡位，雨漩渦更帶來酷炫的漫威主題音樂燈光秀，萬勿錯過！

新加坡親子遊｜ 3. 水陸兩棲鴨子船 與小孩一同搭乘以二戰時期越南戰車為模型改造的水陸兩棲鴨子船，近距離欣賞新加坡的迷人天際線、歷史地標與美麗的海灣風光。

新加坡親子遊｜ 5. 《玫瑰之戀》花卉展 濱海灣花園再度與義大利大使館合作，由即日起至7月16日在「玫瑰之戀」花卉展上展出逾70個玫瑰花品種，當中包括一些有別於一般玫瑰花形式的罕見品種。立即與小朋友一同探索繽紛的花花世界。

新加坡親子遊｜ 6. 新加坡飛禽公園 (Bird Paradise) 全新飛禽公園在今年5月 正式開幕，擁有來自全球400多個鳥類物種的3,500多隻鳥類，讓您能夠沉浸在色彩交織的交響樂中。園內設有8個不同主題的大型鳥舍 ，讓小朋友能欣賞世界各地不同的鳥類品種。準備好在這裡展開一場全新的探索吧！

新加坡親子遊｜ 7. S.E.A. 海洋館 館內匯集了超過1,000種海洋生物，讓大人小孩一同置身於巨型海底隧道內近距離觀賞海洋世界。 S.E.A. 海洋館是全球最大的水族館之一，10 萬餘海洋生物休憩於此，匯聚了 45 個迥異棲息地的上千物種。成群結隊的水生生物遊弋生姿，互動項目、近距離邂逅和沈浸式學習之旅相得益彰，激勵遊客保護世界的海洋。 為鼓勵大家保護海洋世界，S.E.A.海洋館由即日起至8月13日將舉辦2023年海洋保育節：共同的未來，透過一系列震撼人心的活動項目分享海洋的現狀和如何負責任地使用海洋支援。

新加坡親子遊｜ 8. My Little 90's Job Adventure 進出聖淘沙一定會經過交通轉運站所在的購物中心「怡豐城Vivo City」。5月26日至6月25日期間，Kiztopia與怡豐城攜手推出兒童職場體驗館，邀請孩子們探索各類型職業。活動設有8大現實生活場景，讓小孩子們可以扮演廚師、店主、警察、獸醫助理等職業，親自體驗不同行業的工作，發掘更多不同興趣。

新加坡親子遊｜ 9. 樟宜侏羅紀步道 侏羅紀步道設於樟宜機場附近，展出真實大小的龐大恐龍。超出一公裡的慢跑或騎行道上，放置來自9個不同物種的20多種史前生物。小朋友可以在這裏看到肉食性恐龍、植食性恐龍、防禦性恐龍以及在天上飛的恐龍，最高的恐龍更高達5米！

新加坡親子遊｜ 10. 梵高藝術沉浸式體驗 備受好評的《梵高藝術沉浸式體驗》於 2023 年三月在新加坡聖淘沙名勝世界開幕。展覽透過360度全景映像展出梵高的 300 多幅草圖、素描和繪畫作品,邀請參觀者沉浸於梵高的世界和生活作品中。

新加坡親子遊｜ 11. 冰淇淋博物館 冰淇淋博物館設有14個多感官互動區激發大家無限創意和想像力。小朋友不但能從中認識雪糕的歷史及冷知識，在粉紅色場景任意打卡，更可無限享用不同口味的雪糕，滿載幸福滋味！

新加坡親子遊｜ 12. 新加坡兒童博物館 新加坡首個專為兒童設計的博物館正式開放。作爲本地首個專為12歲及以下兒童設計的博物館，各項展覽融合多媒體互動元素和體驗式活動，鼓勵孩童在玩樂中學習，認識古早的新加坡。

新加坡親子遊｜ 13. 土生文化館 土生文化館探討東南亞土生社群的跨文化藝術，展出全球最精美的土生文物之一。三層樓高的文化館以土生文化的起源、家以及穿著時尚為主題，通過土生社群訪談、影片，分享「土生文化」 的歷史意義。

土生文化館