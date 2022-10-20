新加坡旅遊｜去旅行都要食餐好！ 新加坡4大浪漫Fine Dining推介 摩天輪晚餐/帆船晚宴

去旅行除了到當地尋找地道美食外，不少人更喜歡到外地享受高級美食！以下為大家推介新加坡4大Fine Dining，除了可以在帆船上品嚐晚宴，更可以一邊搭摩天輪，一邊享用特別晚餐！

新加坡旅遊｜ 新加坡景觀摩天輪：空中餐飲體驗 大家可以在在亞洲最大的巨型觀景輪上，享受四道菜的特別晚餐，並在寬敞的太空艙中舒適地欣賞田園詩般的濱海灣美景。 用餐時間為60分鐘，菜單包括西式、中式和素食菜單，可選2款主菜：中式(紅燒雞腿及釀炒飯)/西式(烤安格斯沙朗牛排)/西式(烤牙魚)/素菜(魔芋燉什錦蘑菇)。 雙人空中餐飲體驗 KKday優惠: HK$1,866/兩位，HK$933/位 最早可體驗日期：2022年10月22日 地址：30 Raffles Ave, Guest Services Lounge Singapore 039803

新加坡旅遊｜ 聖淘沙纜車高空便當小屋 / 新加坡風味小屋 登上纜車膠囊，在新加坡夜空環繞的高處體驗兩人或多人的獨特晚餐。其中高空便當小屋包新加坡海南雞排配香米飯和薯皮辣椒蟹，大家更可以加購蛋糕，可選鬆脆巧克力軟糖蛋糕、奧利奧百利巧克力蛋糕(含酒精) 、烤士多啤梨芝士蛋糕。用餐時間為60分鐘，邊進餐邊享受花柏山和聖淘沙島的獨特景色。 纜車空中餐廳— 2 人的高空便當小屋 KKday 優惠: (2人)HK$359/位

KKday 優惠: (2人含蛋糕套餐)HK$422/位

KKday 優惠: (3人)HK$422/位

KKday 優惠: (4人)HK$422/位 纜車空中餐廳—新加坡風味小屋 KKday 優惠: (2人)HK$486/位

KKday 優惠: (2人含蛋糕套餐)HK$569/位

KKday 優惠: (3人)HK$464/位

KKday 優惠: (4人)HK$464/位 出發時間：17:30 地址：109 Mount Faber Road Singapore 099203 Cable Car Sky Dining, Level 2 Faber Peak Singapore, 109 Mount Faber Rd, Singapore 099203

新加坡旅遊｜ 新加坡 The Fullerton Bay Hotel ：法式餐廳海灣早午餐 大家可於新加坡浮爾頓灣酒店的小酒館La Brasserie，在法式氛圍中享受愉快的周末早午餐，同時欣賞濱海灣的海灣美景。大家更可以自選法式和亞洲特色餐點，例如新鮮的海鮮料理和自製蘸醬。更有焦糖烤布蕾、或者美味奶酪搭配 Plateau De Fromage起司。 La Brasserie by the Bay 早午餐 + 暢飲冰鎮果汁及飲料 KKday優惠: HK$718/位 La Brasserie by the Bay 早午餐 + 暢飲無酒精紅、白、氣泡酒、啤酒、烈酒、經典 Gin&Tonic KKday優惠: HK$790/位 La Brasserie by the Bay 早午餐 + 暢飲啤酒、餐廳特色紅白酒、經典 Gin&Tonic KKday優惠: HK$911/位 La Brasserie by the Bay 早午餐 + Veuve Clicquot Ponsardin Reims France NV 、啤酒、餐廳特色紅白酒、經典 Gin&Tonic KKday優惠: HK$1,038/位 最早可體驗日期：2022年10月22日

開放時間：星期六日 12:00-15:00

場次時間：12:00noon

地址：80 Collyer Quay, Singapore 049326