新加坡旅遊｜去旅行都要食餐好！ 新加坡4大浪漫Fine Dining推介 摩天輪晚餐/帆船晚宴

去旅行除了到當地尋找地道美食外，不少人更喜歡到外地享受高級美食！以下為大家推介新加坡4大Fine Dining，除了可以在帆船上品嚐晚宴，更可以一邊搭摩天輪，一邊享用特別晚餐！
新加坡旅遊｜新加坡景觀摩天輪：空中餐飲體驗
大家可以在在亞洲最大的巨型觀景輪上，享受四道菜的特別晚餐，並在寬敞的太空艙中舒適地欣賞田園詩般的濱海灣美景。
用餐時間為60分鐘，菜單包括西式、中式和素食菜單，可選2款主菜：中式(紅燒雞腿及釀炒飯)/西式(烤安格斯沙朗牛排)/西式(烤牙魚)/素菜(魔芋燉什錦蘑菇)。
雙人空中餐飲體驗
KKday優惠: HK$1,866/兩位，HK$933/位
最早可體驗日期：2022年10月22日
地址：30 Raffles Ave, Guest Services Lounge Singapore 039803
新加坡旅遊｜聖淘沙纜車高空便當小屋/新加坡風味小屋
登上纜車膠囊，在新加坡夜空環繞的高處體驗兩人或多人的獨特晚餐。其中高空便當小屋包新加坡海南雞排配香米飯和薯皮辣椒蟹，大家更可以加購蛋糕，可選鬆脆巧克力軟糖蛋糕、奧利奧百利巧克力蛋糕(含酒精) 、烤士多啤梨芝士蛋糕。用餐時間為60分鐘，邊進餐邊享受花柏山和聖淘沙島的獨特景色。
纜車空中餐廳—2人的高空便當小屋
KKday 優惠: (2人)HK$359/位
KKday 優惠: (2人含蛋糕套餐)HK$422/位
KKday 優惠: (3人)HK$422/位
KKday 優惠: (4人)HK$422/位
纜車空中餐廳—新加坡風味小屋
KKday 優惠: (2人)HK$486/位
KKday 優惠: (2人含蛋糕套餐)HK$569/位
KKday 優惠: (3人)HK$464/位
KKday 優惠: (4人)HK$464/位
出發時間：17:30
地址：109 Mount Faber Road Singapore 099203 Cable Car Sky Dining, Level 2 Faber Peak Singapore, 109 Mount Faber Rd, Singapore 099203
新加坡旅遊｜新加坡The Fullerton Bay Hotel：法式餐廳海灣早午餐
大家可於新加坡浮爾頓灣酒店的小酒館La Brasserie，在法式氛圍中享受愉快的周末早午餐，同時欣賞濱海灣的海灣美景。大家更可以自選法式和亞洲特色餐點，例如新鮮的海鮮料理和自製蘸醬。更有焦糖烤布蕾、或者美味奶酪搭配 Plateau De Fromage起司。
La Brasserie by the Bay 早午餐+暢飲冰鎮果汁及飲料
KKday優惠: HK$718/位
La Brasserie by the Bay早午餐+暢飲無酒精紅、白、氣泡酒、啤酒、烈酒、經典Gin&Tonic
KKday優惠: HK$790/位
La Brasserie by the Bay 早午餐 + 暢飲啤酒、餐廳特色紅白酒、經典Gin&Tonic
KKday優惠: HK$911/位
La Brasserie by the Bay 早午餐+ Veuve Clicquot Ponsardin Reims France NV、啤酒、餐廳特色紅白酒、經典Gin&Tonic
KKday優惠: HK$1,038/位
最早可體驗日期：2022年10月22日
開放時間：星期六日 12:00-15:00
場次時間：12:00noon
地址：80 Collyer Quay, Singapore 049326
新加坡旅遊｜新加坡皇家信天翁日落帆船：城市之光晚宴巡遊
乘坐新加坡最大、最穩定的超級遊艇從聖淘沙名勝世界（RWS）航行，在遊艇的露天甲板上吹拂著微風，在港口海域的寧靜中放鬆身心。行首先會先經過聖
淘沙的白色沙灘等著名景點。日落後將轉向南方，慢慢航行經過新加坡南部的聖約翰島和拉紮魯斯島。
大家可以一邊感受著海風，一邊品嚐免費的迎賓酒，緊接著將豐盛的三道美食晚餐送至專屬的私人餐桌上。
[指定日期]日落巡遊晚宴
KKday 優惠: (日落晚餐套餐五道料理) 成人HK$1,462/位，兒童4-12歲HK$618/位
KKday優惠: (日落晚餐套餐七道料理) 成人HK$1,950/位，兒童4-12歲HK$1,105/位
場次時間：17:00/ 18:00/ 18:30
[指定日期] 城市之光巡遊晚宴
KKday優惠: (晚餐套餐五道料理)成人HK$1,462/位，兒童4-12歲HK$618/位
KKday優惠: (晚餐套餐七道料理)成人HK$1,950/位，兒童4-12歲HK$1,105/位
場次時間：20:30
地址：8 Sentosa Gateway, 098269