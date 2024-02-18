新加坡旅遊｜新加坡陀地「朱古力掌門人」 Mr. Bucket朱古力工廠 導賞團＋自製朱古力

由電影《朱古力掌門人》到《旺卡》，不少人都對朱古力工廠充滿期待和幻想。今次就帶大家去到新加坡的朱古力工廠Mr. Bucket Chocolaterie - Dempsey Factory，裡面由零開始，以「Bean-to-Bar」方式製作美甜濃厚的朱古力，遊客不單可以買走新鮮製成的朱古力做手信，現場亦有供應一系列朱古力甜品，更可以親身繪製獨一無二的朱古力，相信大人小朋友都會滿意行程！



文：Heidi

鳴謝：新加坡旅遊局，Mr. Bucket Chocolaterie

新加坡朱古力掌門人 朱古力工廠Mr. Bucket Chocolaterie - Dempsey Factory位於新加坡登布希山（Dempsey Factory），該區歷史悠及，曾是肉豆蔻種植園及東陸兵營，自2007年改建後則搖身一變成為新加坡旅遊熱點，齊集潮流服飾、藝術畫廊、咖啡店、特色餐廳等悠閒元素，可以花上半天時間慢慢探索。

說回Mr. Bucket Chocolaterie朱古力工廠的品牌故事，品牌創立自2020年，名字源自於《朱古力掌門人》內的主角Charlie Bucket，主理人Jerome Penafort將父親的可可樹農場業務重新整理，集中製作手工朱古力，並找來來自馬來西亞、菲律賓、印度、泰國和越南的可可豆加工再出品，打造出屬於新加坡本地的朱古力品牌。朱古力工廠佔地逾5000多平方呎，門外走自然悠閒風格，天花掛滿不同顏色的可可掛飾，長廊放著梳化座位，吹著微涼風，陣陣東南亞熱帶風情。店舖一推門已嗅到空氣間彌漫甜美的朱古力香氣，店內設有開放式朱古力製作區、零售及堂食位置，總之所有出現的事物都和朱古力相關！