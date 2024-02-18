新加坡旅遊｜新加坡陀地「朱古力掌門人」 Mr. Bucket朱古力工廠 導賞團＋自製朱古力

由電影《朱古力掌門人》到《旺卡》，不少人都對朱古力工廠充滿期待和幻想。今次就帶大家去到新加坡的朱古力工廠Mr. Bucket Chocolaterie - Dempsey Factory，裡面由零開始，以「Bean-to-Bar」方式製作美甜濃厚的朱古力，遊客不單可以買走新鮮製成的朱古力做手信，現場亦有供應一系列朱古力甜品，更可以親身繪製獨一無二的朱古力，相信大人小朋友都會滿意行程！
文：Heidi
鳴謝：新加坡旅遊局，Mr. Bucket Chocolaterie
新加坡朱古力掌門人
朱古力工廠Mr. Bucket Chocolaterie - Dempsey Factory位於新加坡登布希山（Dempsey Factory），該區歷史悠及，曾是肉豆蔻種植園及東陸兵營，自2007年改建後則搖身一變成為新加坡旅遊熱點，齊集潮流服飾、藝術畫廊、咖啡店、特色餐廳等悠閒元素，可以花上半天時間慢慢探索。
說回Mr. Bucket Chocolaterie朱古力工廠的品牌故事，品牌創立自2020年，名字源自於《朱古力掌門人》內的主角Charlie Bucket，主理人Jerome Penafort將父親的可可樹農場業務重新整理，集中製作手工朱古力，並找來來自馬來西亞、菲律賓、印度、泰國和越南的可可豆加工再出品，打造出屬於新加坡本地的朱古力品牌。朱古力工廠佔地逾5000多平方呎，門外走自然悠閒風格，天花掛滿不同顏色的可可掛飾，長廊放著梳化座位，吹著微涼風，陣陣東南亞熱帶風情。店舖一推門已嗅到空氣間彌漫甜美的朱古力香氣，店內設有開放式朱古力製作區、零售及堂食位置，總之所有出現的事物都和朱古力相關！
朱古力工廠導賞團
想更進一步了解朱古力歷史文化，來到不妨報名參加朱古力工廠導賞團，每位收費＄15新幣（約＄88港幣）。導賞團約一小時，先由職員講解朱古力的原材料和製造方法，然後大家就可以親手自製朱古力，每人都可用特製食用色素繪製三排朱古力，再帶走做手信。有得玩緊係有得食，導賞團更包括試食時間，可即場品嚐四款得獎朱古力甜品，從味蕾感受Mr. Bucket的魅力。臨走前記得一定要買走店舖自家出品的朱古力，數十款朱古力包羅各種濃度和口味，如班蘭椰子朱古力、藍梅黑朱古力、50%燕麥奶朱古力等，口味有新意，滿足不同人的喜好！
Mr. Bucket Chocolaterie - Dempsey Factory
地址：13 Dempsey Road, Singapore 249674
營業時間：12pm-10pm （週二至週五）10am-10pm （週六及週日）
網址：https://mrbucket.com.sg/