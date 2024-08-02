新加坡旅遊｜新加坡3大夏日精選活動 環球影城Minions全新專區/隱秘森林光影打卡位

踏入暑假，相信不少香港人都會出國度假。以下為大家整理新加坡夏季3大必去活動，當中包括環球影城Minions全新專區、Gardens by the Bay全新光影打卡位。即睇詳情！
新加坡旅遊｜小黃人超級夏日狂歡
為了慶祝《壞蛋獎門人4》上映，由即日起至 8月11日，聖淘沙名勝世界新加坡環球影城將舉辦「小黃人超級夏日狂歡」活動！當中包括超級小黃人充氣玩偶、小黃人快閃活動、精彩絕倫的新表演以及與全新角色和粉絲們最喜愛角色的見面會，都將為所有遊客帶來耳目一新的全新體驗！此外，今年夏天新加坡環球影城還將迎來名為“UNIVRS”的全新商店，遊客們可以選購以環球影城電影熱門角色為靈感的獨家周邊商品。
日期：即日起至 8月11日
開放時間：10am-8pm
地址：Resorts World Sentosa, 8 Sentosa Gateway, Sentosa Island, Singapore 098269
新加坡旅遊｜新加坡摩天觀景輪國慶限定驚喜
慶祝新加坡獨立59周年，新加坡摩天觀景輪將從8月9日11pm 運營至8月10日8am，為您帶來國慶日月光夜遊！ 只需新加坡幣25就能在深夜中沉浸於獅城國慶夜之美，其中包括進入時光之旅和在新加坡摩天觀景輪旋轉一周（30分鐘）。
熱鬧盛大的國慶日主題市集也即將開跑！ 無論是大朋友或小朋友都可一起享受，讓國慶日氛圍沸騰至最高點！ 8月7日至11日，您可以在新加坡摩天觀景輪的 Waterfront Promenade 品嘗到當地最好的街頭小吃。 此外，還有機會贏得令人興奮的獎品，例如價值SGD520的奢華大獎165 Sky Dining 雙人配套券。
新加坡摩天觀景輪
日期與時間：2024年8月9日11pm至8月10日8am（最後入場時間: 7:30am）
地址: 萊佛士道30號，新加坡039803
國慶日主題市集
日期：2024年8月7日至8月11日
開放時間：2024年8月7、8、10、11日5pm – 11pm | 2024年8月9日5pm - 3am
地址: Waterfront Promenade
新加坡旅遊｜The Hidden Forest by Gardens by the Bay
名為「隱秘森林」的全新景點由濱海灣花園與日本創意製作公司 NAKED， INC. 聯合打造。 該公司以其“NAKED FLOWERS 花舞印象”和“NAKED FLOWERS 光之花卉庭園”等將藝術與科技巧妙融合的炫目體驗式專案而聞名。 這一次，它將魔力帶到了濱海灣花園的雲霧森林，生動展現了遙遠雲霧森林中相互關聯的生態系統，以及棲息其中的珍稀動植物。
“隱秘森林”現已在雲霧森林的三樓和四樓開放。 在這個幽暗而薄霧籠罩的環境中，您將邂逅並與來自雲霧森林棲息地的 17 種植物和 16 種動物互動，這些動植物通常分佈在海拔 500 米至 3500 米的地區，如中南美洲、墨西哥南部、加勒比地區部分地區、東南亞、東非和新幾內亞。 這段體驗也充滿互動性——您的移動將促進二葉樹（也稱為“懶猴樹”，因為它們為樹懶提供食物）、猴面蘭以及雲霧森林中其他植物的生長，而觸摸牆壁則會召喚出昏昏欲睡的樹懶，它們正沿著樹枝緩慢移動。
日期: 星期一至日
開放時間: 9:00am to 9:00 pm (最後入場時間: 8:30pm)
*雲霧森林將於維修日閉館。下次閉館日期為2024年8月19日。
地址: 18 Marina Gardens Drive, Singapore 018953