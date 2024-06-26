新加坡旅遊｜期間限定「新加坡健康養生節」超過120項健康活動！健身/冥想/瑜珈/藝術展

為期一個月的新加坡健康養生節（Wellness Festival Singapore）正式開鑼！由 6 月 21至7月21日期間，新加坡健康養生節將與超過 75 個生活與酒店品牌合作，為大家提供健身、冥想工作坊、瑜珈、藝術展等超過 120 項休閒體驗與活動，非常適合關注身心健康的都市人，接下來會去新加坡旅遊的話切勿錯過！

新加坡健康養生節活動推介－Glow Festival by Prudential

新加坡旅遊局將與 Exceed Sports and Entertainment，即 Glow Festival 的創辦機構合作，舉行共17 天的健康主題活動「Glow Festival by Prudential」。大家可以參與由 lululemon 和 Pure International 合辦超過 70 場的健身活動，體驗多樣化的藝術療法，透過現代科技在元宇宙中進行冥想，或在美食車品嚐健康又美味的小食。



主辦單位： Glow Festival

時間：7 月 6 至 21 日，上午 7 時-晚上 9 時

地點：濱海灣金沙酒店活動廣場（Event Plaza）