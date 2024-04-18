新加坡旅遊｜火影忍者紀念展登陸新加坡環球影城 6大主題區域/限定商品+主題咖啡館

動漫迷們準備好了嗎？即日起至 6 月 30 日，《火影忍者紀念展》首次登陸新加坡環球影城。展覽將在新加坡再現岸本齊史創造的獨具代表性的忍者世界。從角色介紹到標誌性場景。更有火影忍者快閃咖啡廳，並提供官方展覽紀念品選購。即睇詳情！
為配合《火影忍者》動漫問世 20 周年紀念，《火影忍者紀念展》登陸新加坡環球影城 Soundstage 28，通過六個區域的故事、人物藝術和影片呈現，展示《火影忍者》的故事和歴史。粉絲們將重溫從鳴人早年到最終決戰的關鍵時刻，包括鳴人的競爭對手佐助的成長之路和第四次忍界大戰。
此次展覽的亮點包括鳴人的故鄉—木葉忍者村的立體模型、一系列標誌性和感人的場景，以及在 4D 影院中放映的七分鐘最終決戰。
此外，展覽還將展示由五位日本動畫藝術家——Ai Nina、Kohei Kadowaki、Kosuke Sugimoto、Kota Morie和que創作的《火影忍者》標誌性場景的獨家影片作品。遊客可以在展覽最後的照相區域與《火影忍者》系列中的角色合影，記錄下難忘的瞬間。
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此外，Soundstage 28和新加坡環球影城商店還專門為粉絲們准備了一系列精心策劃的紀念商品。官方展覽商品包括20周年紀念系列徽章、手提袋、迷你卡片、風呂敷（包袱布）等物品。
除展覽之外，遊客們還可以在位於 KT 西餐廳的特別快閃店—火影忍者紀念展咖啡館，進一步感受《火影忍者》的狂熱氛圍。通過與The Brand Talker的合作，咖啡館以《火影忍者》系列為靈感，推出了以標誌性美食為特色的菜單。
《火影忍者紀念展》於即日起至 6 月 30 日，每天上午 11 點至下午 6 點開放，展覽門票包含在新加坡環球影城的入門票內。 新加坡環球影城入門票為成人83新元/人，兒童62新元/人。此外，通過官網預訂可享萬事達卡專屬成人配套優惠，83 新元包含新加坡環球影城一日票、提前入園體驗部分遊樂設施和景點 ，以及價值新幣10新元的火影忍者無低消購物券。
火影忍者紀念展
日期：即日起至6月30日
地點：新加坡環球影城 Soundstage 28