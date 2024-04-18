新加坡旅遊｜火影忍者紀念展登陸新加坡環球影城 6大主題區域/限定商品+主題咖啡館

動漫迷們準備好了嗎？即日起至 6 月 30 日，《火影忍者紀念展》首次登陸新加坡環球影城。展覽將在新加坡再現岸本齊史創造的獨具代表性的忍者世界。從角色介紹到標誌性場景。更有火影忍者快閃咖啡廳，並提供官方展覽紀念品選購。即睇詳情！

為配合《火影忍者》動漫問世 20 周年紀念，《火影忍者紀念展》登陸新加坡環球影城 Soundstage 28，通過六個區域的故事、人物藝術和影片呈現，展示《火影忍者》的故事和歴史。粉絲們將重溫從鳴人早年到最終決戰的關鍵時刻，包括鳴人的競爭對手佐助的成長之路和第四次忍界大戰。

此次展覽的亮點包括鳴人的故鄉—木葉忍者村的立體模型、一系列標誌性和感人的場景，以及在 4D 影院中放映的七分鐘最終決戰。

此外，展覽還將展示由五位日本動畫藝術家——Ai Nina、Kohei Kadowaki、Kosuke Sugimoto、Kota Morie和que創作的《火影忍者》標誌性場景的獨家影片作品。遊客可以在展覽最後的照相區域與《火影忍者》系列中的角色合影，記錄下難忘的瞬間。